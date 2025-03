Cornejo, en contra de las comisiones investigadoras del caso $Libra: "Descreo"

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación sesiona con el objetivo de crear una comisión investigadora por el caso de la memecoin $Libra, en el cual ha quedado involucrado el presidente Javier Milei, el gobernador Alfredo Cornejo le bajó la expectativa de lo que pueda ocurrir en esa avanzada de los legisladores de la oposición, particularmente del sector radical Democracia para Siempre, que comanda Facundo Manes.

"Yo descreo de la politiquería de los órganos legislativos, no porque no respete los órganos legislativos, sino porque muchas veces son campo de batalla para investigaciones que no tienen gran trascendencia en el plano judicial", señaló Cornejo desde San Rafael, donde dio anuncios respecto a la ganadería en el sur y también entregó viviendas.

Para Cornejo, "el que debe investigar es la Justicia, y hay una causa abierta por la misma razón en la Justicia, e incluso hay una causa abierta internacional, porque los inversores son de diversos lugares del mundo, no son solo de Argentina, con lo cual hay investigaciones abiertas".

"No creo que contribuya nada una comisión de investigadores en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, no creo que contribuya mucho al esclarecimiento", auguró, y si bien sostuvo que no pretende ser "peyorativo o que descrea", sostuvo que "contribuiría más que haya investigaciones independientes".

Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones para dictaminar los proyectos sobre el "Criptogate"

Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar y dictaminar los proyectos de ley que plantean pedidos de informes, interpelaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo por la promoción del criptoactivo $Libra que involucra al Presidente.

Con 134 votos positivos y 94 negativos, quedó aprobada la moción para que el próximo martes 18 de marzo a las 13 hs se traten los expedientes en el plenario de comisiones y el miércoles 19 a la misma hora se desarrolle una segunda reunión para pasar a la firma de los dictámenes.

Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR impulsan las iniciativas para investigar las implicancias y responsabilidades políticas de Milei y los funcionarios que hubieren participado en eventuales hechos delictivos derivados del lanzamiento de Libra.