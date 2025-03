A un día de la sesión en Diputados, Francos tildó de "garrapatas" a los opositores que buscan investigar el caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a la oposición de actuar como "garrapatas" en relación al escándalo de $LIBRA, en el que se señala al presidente Javier Milei y a sus funcionarios más cercanos, por presunta vinculación. La declaración se dio a un día de la sesión en la Cámara de Diputados, donde comenzará a debatirse este tema y el funcionario podría ser citado a declarar.

Francos sostuvo que la oposición intenta sacar rédito político del caso y aseguró que muchos de sus referentes "no tienen idea de lo que están hablando". Además, afirmó que el oficialismo está dispuesto a brindar toda la información necesaria para esclarecer la situación, pero cuestionó el modo en que se está manejando el debate público. "Estamos absolutamente tranquilos porque no hay nada ilegal en las operaciones que realizamos. Todo está en el marco de la ley", dijo.

El funcionario, cercano al presidente Milei, defendió la transparencia de las operaciones realizadas y consideró que el escándalo está siendo "inflado" por sectores políticos que buscan perjudicar la gestión actual. "Se están prendiendo como garrapatas a cualquier cosa que les pueda dar un punto. No tienen fundamentos, solo buscan embarrar la cancha", enfatizó en diálogo con Radio Splendid.

En tanto, el oficialismo en la Cámara de Diputados intentará bloquear el tratamiento de proyectos que buscan investigar las inversiones en criptomonedas realizadas desde organismos estatales. Según Francos, no existe irregularidad alguna en las operaciones bajo análisis y destacó que el Gobierno actuó siempre en el marco de la ley. "No tenemos nada que ocultar. Vamos a dar todas las explicaciones necesarias, pero no vamos a permitir que se instale una campaña sucia", señaló.

"En la década del '90 la comunicación era diferente, una cámara de televisión era la forma de comunicarse con el electorado. Hoy es distinto, hoy uno lanza un tuit o un X. El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, entonces es difícil decirle al Presidente, que tiene esa forma de comunicación directa con el electorado, que lo abandone. Es la forma en que ha llegado a ser presidente de la República", explicó el jefe de Gabinete.

La sesión en la Cámara baja promete ser intensa. La oposición busca avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete y otros funcionarios del área económica. El oficialismo, por su parte, anticipa que defenderá la legalidad de las inversiones y acusará a la oposición de montar una campaña de desprestigio. "Nosotros vamos a seguir trabajando y explicando cada punto, pero no vamos a tolerar que se ensucie la gestión con acusaciones infundadas", concluyó Francos.