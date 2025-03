La dura amenaza de ATE contra el Gobierno por la falta de acuerdo en paritarias

La Asociación de Trabajadores de Mendoza (ATE) decidió establecer una serie de medidas de fuerza, a modo de protesta por la falta de acuerdos con el Gobierno provincial por las paritarias 2025, en la cual el Ejecutivo negocia con los diferentes gremios incrementos salariales para el primer semestre del año.

Si bien gremios como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), como así también los que aglutinan a sectores como Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, licenciados en Enfermería, Régimen 13, Tesorería General, Dirección Provincial de Vialidad y Régimen 35 trabaron acuerdos con el Gobierno, los no profesionales de la Salud (régimen 15) aún no lo ha hecho, y no hay horizonte a la vista de algún tipo de punto de coincidencia en lo estrictamente salarial.

El último ofrecimiento que hizo el Poder Ejecutivo consistió en un 7% de aumento en marzo; un 2,5% en abril; un 2% en mayo y por último un 1,5% para junio, en lo que correspondería al primer semestre. ATE lo rechazó de plano y lo calificó de "insuficiente y discriminatorio", sobre todo en comparación con el gremio docente, que recibió otro tipo de incentivos por ley, como el ítem Arraigo (Dedicación) y Especialización Docente.

Medidas de fuerza

Adriana Iranzo, secretaria Adjunta de ATE, anunció que se programaron para los próximos días medidas tales como asambleas, movilizaciones y también "retención de servicios", que serán las siguientes:

Asambleas y movilizaciones el jueves 13 y viernes 14 de marzo.

Retenciones de servicios para el lunes 17 y el martes 18 de marzo.

“Con estas medidas de acción directa, le estamos diciendo al Gobierno que reflexione y emita una propuesta salarial que contemple el costo real de la canasta alimentaria para los trabajadores”, indicó Iranzo, quien adelantó que habrá problemas en la atención "de todos los hospitales de la provincia, al sacar turnos, tener estadísticas, trabajos en laboratorios y en Rayos X, como en las demás áreas de cada efector sanitario”.

Agregó que un trabajador "no puede estar ganando $600.000, cumpliendo 40 horas semanales de trabajo, con 8 horas al día batallando contra la muerte y las enfermedades en las guardias de cada efector sanitario, porque el Poder Ejecutivo prefiere gastarse el dinero en campañas publicitarias y en fiestas. Los trabajadores necesitan esos recursos en sus salarios, para que sus familias puedan comer”, agregó el secretario general de ATE, Roberto Macho.

En tanto, se prevé para el miércoles que viene (19/3) una asamblea interhospitalaria en el Lagomaggiore "para definir las próximas medidas de acción directa, en reclamo de mejoras inmediatas en las condiciones salariales de los trabajadores".