Lourdes Arrieta hizo las paces con Martín Menem: ¿vuelve a La Libertad Avanza?

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, hizo las paces con el presidente de la Cámara y armador de La Libertad Avanza, Martín Menem. "Él me pidió disculpas en privado y la relación es muy buena". aseguró la legisladora en diálogo con MDZ. Sin embargo, y pese a afirmar que le insisten desde La Libertad Avanza para que se vuelva a sumar, se niega a hacerlo. "Tengo coincidencias, pero muchas críticas, como por ejemplo la situación de los abuelos (por los jubilados)", agregó. Además contó que no participará de las elecciones de medio término, como tenía previsto, desde el armado de un nuevo partido político que por ahora no conformará.

En medio de una charla con este diario, Arrieta contó que el vínculo con Menem está muy bien, luego de "haber recibido sus disculpas de manera privada". La diputada denunció ante la Justicia y ante la Cámara a Menem y a otros libertarios en agosto pasado, tras aseverar que fue engañada cuando formó parte de una comitiva que fue a visitar a genocidas de la última dictadura militar que están presos en el penal de Ezeiza.

Su acusación revolucionó a todo el oficialismo nacional y además, fue echada de la fuerza. Esta decisión generó una catarata de cambios en los organismos nacionales ya que Arrieta era la cara visible de La Libertad Avanza en Mendoza y maneja el Pami, las delegaciones de los ministerios de Trabajo y tenía cargos en Anses. Inmediatamente, fue reemplazada por el diputado Facundo Correa Llano, quien renunció al Partido Demócrata para hacerse cargo del partido del presidente en Mendoza.

Luego, Arrieta formó un monobloque y desde su banca vota sin ninguna orientación partidaria sino según lo que decide, de acuerdo a los temas que se debaten. De hecho, en varias oportunidades ha sido muy crítica del Gobierno nacional y ha develado, incluso cómo era su tarea en La Libertad Avanza en la que según expresó, no podía tomar decisiones propias ni hacer declaraciones públicas sin autorización de Buenos Aires.

Otros tiempos: Arrieta junto a Martín Menem

Ahora, afirma que ha recibido ofertas para volver a hacer parte del bloque, pero que no quiere. "Pretendo crece en política, y creo que no es el espacio", confió a MDZ. De todas maneras, no participará activamente de las elecciones legislativas que son este año.

Es que más allá de que su mandato vence en dos años, la legisladora había planteado la posibilidad de armar una fuerza política nueva, con ideas que no pudo plasmar en La Libertad Avanza. Sin embargo, decidió no llevar adelante esa iniciativa este año de contienda electoral, según le contó a este diario.