Con fuertes críticas a Milei, Ricardo Quintela defendió su gestión: “¿Qué le debe La Rioja a la Libertad Avanza?"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, inauguró este lunes el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial y aprovechó para diferenciarse de la administración libertaria, subrayar sus logros de gestión y solidarizarse por la tragedia ocurrida en Bahía Blanca.

En lo que fue la Sesión Especial de Asamblea Inaugural del 140° Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura provincial, Quintela aseguró que “este año nos enfrentamos a desafíos de una mayor envergadura que en tiempos pasados, la situación de constante crisis mundial y especialmente en nuestro país, agrava aún más nuestra realidad".

"Como riojanos tenemos algo que este Gobierno nacional nunca podrá quitarnos porque ellos no lo tienen ni saben reconocerlo: nuestra historia de lucha, nuestra identidad, nuestra dignidad, es decir nuestra riojanidad”, disparó el mandatario provincial, y sostuvo que este es “un contexto de crisis, de incertidumbre, de un país en el que las instituciones han sido arrasadas, en el que el odio ha sido elevado a categoría de política pública, y en el que el absolutismo ha vuelto a asomarse con la fuerza de aquellos que desprecian la historia y la democracia”, y añadió que “vivimos momentos en los que el Gobierno nacional ha vulnerado más derechos en un solo año que en toda las últimas décadas”.

Por otro lado, el jefe de Estado provincial cruzó a la gestión libertaria y aseguró que "es un Gobierno autoritario que usa las instituciones como una excusa y la libertad como una pantalla. Un Gobierno que gobierna por decreto, que intenta imponer sus leyes a la fuerza, que persigue a los que piensan distinto, que busca reducir la política a un monólogo y la ciudadanía a una audiencia pasiva, sumisa y silenciosa”.

El excandidato a presidir el PJ nacional, mantuvo el foco en las críticas a Nación: “¿Qué le debe La Rioja a la Libertad avanza? Nos han quitado recursos”, y agregó: “Nunca nos habló de salud, de educación y seguridad. Nunca nos dijo cuántas escuelas se iban a construir, paralizó las obras y escuelas, los hospitales que se estaban construyendo. Pero nosotros vamos a seguir construyendo de alguna manera”.

Por otro lado, Quintela consideró que “nos gobierna, en la Nación, un grupo que se ha propuesto la tarea épica de destruir todo lo que nos mantiene unidos. Nos dijeron que venían a liberarnos. Y aquí estamos: liberados de los subsidios que garantizaban que la gente pudiera criar a sus hijos. Liberados de los remedios para los jubilados. Liberados de los derechos laborales. Liberados de la idea, peligrosa, escandalosa, de que un país es algo más que un mercado persa donde el que no tiene plata no tiene vida”.

“Nos prometieron un país sin privilegios, y construyeron un país donde el único privilegio es ser rico”, disparó el gobernador, al mismo tiempo que sostuvo que “nosotros, desde La Rioja, no vamos a aceptar que nos vendan la miseria como si fuera un destino turístico. No vamos a aceptar que nos digan que el ajuste es una bendición y que no solo debemos perecer, sino que ellos nos van a ayudar a perecer. Que la pobreza es un mérito, que la resignación es el camino. No vamos a aceptar que nos expliquen, con cara de iluminados, que la única alternativa es entregar lo que somos, lo que construimos, lo que soñamos”.