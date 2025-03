Javier Milei apuntó contra los “agoreros del fracaso” y al “curro de la política”

El Congreso aguarda a la llegada de Javier Milei en los próximos minutos con calles cortadas, protestantes con carteles y gobernadores, legisladores y ministros ingresando. A las 21, el presidente dará inicio por segunda vez a las sesiones ordinarias y brindará un discurso clave en el marco de este año electoral.

La Asamblea Legislativa, sin embargo, tendrá varias bancas vacías como respuesta al malestar de la oposición. Todos los espacios políticos le mostrarán los dientes al Gobierno y asistirán muy pocos representantes de cada uno, debido a sus últimas medidas y polémicas. Esto se debe, principalmente, a la asignación por decreto de los jueces Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de la Nación.

Será la primera vez que Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se verán luego de 4 meses de distanciamiento por las diferencias que cosechan entre sí.

21:44 | Milei: "Cumplimos el 97% de las promesas de campaña"

Milei entonces le habló directamente a la sociedad, en lo que destacó con entusiasmo que llevan cumplido el 97% de las promesas de campaña: "Durante la campaña presidencial invitamos a todos los argentinos a juzgarnos por nuestras ideas. Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, los invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados".

"Esto es sumamente importante, porque si la resignación argentina es producto de las promesas incumplidas, su redención dependerá de que cumplamos nuestra palabra. Y vaya si la estamos cumpliendo", manifestó.

21:41 | El alago a Bullrich: "Tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica"

El presidente fue alagando a sus ministros, pero dio especial hincapié a la seguridad nacional y destacó a Patricia Bullrich: "Bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica".

“Gracias ministra Bullrich por devolvernos el orden, la seguridad y la paz a los argentinos de bien, para que sea un infierno para los delincuentes”, dijo Milei mirando a la ministra, enemistada con Mauricio Macri.

21:30 | La motosierra al Estado

Milei aprovechó para hablar sobre los recortes estatales que llevó adelante en este primer año de gestión. "Nos propusimos achicar el Estado de manera absoluta, así fue como cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo con funciones duplicadas u obsoletas, y echamos a más de mil empleados públicos, cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado".

"Para ver la ridiculez del Estado presente y las aberraciones que hicieron para estafar a los argentinos, tomé uno de los tantos ejemplos que tenemos, como el de la agencia de viajes. Teníamos dirección de agencia de viajes, además dirección de control de agencia de viajes, dirección de registro de agencia de viajes, un escándalo. ¡Todo armado para estafar al argentino de bien en favor de la casta política!", manifestó.

De este modo, recordó la eliminación del INCAA, el INADI, el Ministerio de la Mujer, el cierre de Télam, entonces agregó: "Y volvimos superavitarias empresas emblemáticas de la militancia deficitaria, como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Intercargo y Enarsa, mientras empezamos a dar los primeros pasos para la privatización de todas las empresas públicas".

Mencionó, asimismo, el DNU 70/23 y la Ley Bases. Festejó al ministro Federico Sturzenegger y dijo que llevaron adelante el proceso de desregulación más grande la historia: "Hemos concretado alrededor de 1.700 reformas estructurales, eliminando regulaciones que cercenaban libertades comerciales y económicas y le ponían palos en la rueda al gran motor productivo de nuestro país, que es el sector privado. Gracias a ello, logramos desregular 30 mercados que hoy son más libres".

21:26 | Milei, furioso contra el kirchnerismo: "Unión por la Plata"

Luego de apuntar contra el keynesianismo, el presidente también aprovechó para disparar hacia el kirchnerismo: "Cuando hablaban de caída sin final, de la L. Fue en V aunque les duela a los del Frente para la Victoria, no sé cómo se llaman ahora, Unión por la Plata, no sé".

21:20 | Milei: "Ustedes keynesianos no pueden parar de llorar"

A su vez, apuntó contra el keynesianismo "berreta" y disparó: "Decían que nos íbamos a hundir y que la economía se iba a desmoronar, y que iba a explotar la pobreza".

"Que malas noticias para ustedes keynesianos de acá y de todo el mundo, porque no solo eso, la actividad de diciembre a diciembre terminó subiendo 4,8%, sin estacionalidad 5,5%. ¡Desde abril que la economía no para de crecer y ustedes keynesianos no pueden parar de llorar!", añadió Milei, y recibió un estruendoso aplauso.

21:15 | Milei abre el período legislativo

El presidente abrió el período legislativo pasadas las 21, pero antes de arrancar, le lanzó a un chiste a alguien del recinto: "“Que no crezca la cantidad de dinero”. Luego, para iniciar su discurso, se remontó a hace un año atrás: "Indudablemente podemos afirmar que hoy el país es radicalmente distinto a lo que era hace un año. Pero, antes de hacer un balance de lo que ha sido la gestión, quiero hacer una breve reflexión".

Entonces, habló del desgano social y la pobreza: "Probablemente, la sociedad argentina sea una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna. Somos un país donde la pobreza se multiplicó por diez entre 1974 y fines del 2023. Para tener una idea, desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50% al 10%, y nosotros del 5% la llevamos al 50%. Una verdadera aberración fruto de la casta política".

Reconoció que cada experiencia política ha conseguido generar mucho desencanto. Entre medio, se dirigió a la legisladora oficialista Marcela Pagano y a su bebé, de tan sólo unos meses, y "le prometió" a su hija que "no repetirán" los mismo errores y crecerá en libertad".

Milei brinda su discurso en el Senado. Crédito: Juan Mateo Aberastain/MDZ

"La argentina durante 100 años giró como una calesita, dando vueltas sobre su propio eje, y erosionando, en cada vuelta, su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Por qué fallaron todos nuestros intentos de salir? Porque siempre se partió de un diagnóstico equivocado. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calesita: la mano negra del estado omnipresente", agregó.

De este modo, prometió un cambio rotundo: "Nuestra receta es clara y concisa: venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar una horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males".

El recinto semi vacío. Crédito: Juan Mateo Aberastain/MDZ

El presidente, entonces, empezó a analizar el balance de su primer año de Gobierno: se pasó de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el BCRA, a tener durante 2024 superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años de historia, según remarcó.

Fue arengado cuando celebró el equilibrio fiscal, así como la desaceleración de la inflación mes a mes, lo cual agradeció a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien festeja en cada discurso que hace.

21:07 | Sin abrazos, Milei y Villarruel se reencontraron

Presidente y vicepresidenta se reunieron en el Congreso este sábado por la noche y firmaron el libro de honor en la Sala Azul previo a ingresar al recinto. Ambos se reencontraron tras cuatro meses de distanciamiento y en ningún momento se mostró algún tipo de saludo.

Villarruel, de este modo, dio inicio a la sesión de apertura y formalizó la invitación a Milei para ingresar a la casi vacía Cámara de Senadores. La hermana del presidente y Secretaria general del Gobierno, Karina Milei, aplaudió eufórica entre el público.

Villarruel y Milei, fríos y distantes entre ellos. Crédito: Juan Mateo Aberastain/MDZ

20:59 | Arranca la caravana presidencial

Milei salió de la Casa Rosada y comenzó su rumbo al Congreso para brindar su discurso de apertura. Acompañado de granaderos a caballos y la policía oficial, con protestantes a sus costados chocando cacerolas, el presidente se desplazó en el vehículo oficial.

Una vez que el vehículo se ubicó al frente del edificio histórico, algunos minutos pasada las 21 horas, los granaderos realizaron el saludo de trompas.

20:47 | Martín Tetaz sobre las promesas incumplidas de Milei

El diputado radical Martín Tetaz analizó el acto de esta noche: "Tengo las mejores (expectativas). El presidente seguramente haga un balance de su primer año de Gobierno y todos esperamos que anuncie una serie de proyectos que va a presentar este año. Nos quedamos con el sinsabor de la apertura del año pasado, en la que el presidente prometió que iba a haber una reforma sindical en Argentina y cuando nosotros avanzamos, no tuvimos apoyo del Gobierno inicialmente".

"Prometió que iba a haber Ficha Limpia y después el propio Gobierno la frenó, hasta que se terminó aprobando en Diputados, pero ahora tampoco muestra entusiasmo con que salga en el Senado. Entonces, vamos a ver con qué renovación de propuestas viene el presidente", agregó.

Por su parte, el legislador de la UCR anunció que en este nuevo año legislativo insistirán con lo que es la democracia sindical, esa famosa "Ley Mucci", que fue el fallido intento de Raúl Alfonsín por reformar a los sindicatos. También una reforma tributaria (el oficialismo de hecho se encuentra estudiando algo similar a través de la reducción del IVA), y un proyecto para combatir las estafas piramidales.

20:40 | La presencia de Santiago Caputo

El asesor presidencial, Santiago Caputo, fue una de las personalidades políticas más mencionadas y cuestionadas en las últimas semanas debido al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la fallida entrevista del presidente en TN con Jonathan Viale. Se especuló con que las autoridades gubernamentales, entre ellas los hermanos Milei, estuvieron enojados con él.

Santiago Caputo durante la Asamblea Legislativa en uno de los palcos. Créditos: Juan Mateo Aberastain/MDZ

De todos modos, se hizo presente esta noche en el Senado con un andar tranquilo. Se mostró sociable y contento, y se posicionó durante el inicio de la ceremonia en uno de los palcos junto al "Gordo Dan".

20:33 | Ariel Lijo se ausenta

Manuel García-Mansilla, quien recién juró ante la Corte Suprema para sumarse a ella, se encuentra sentado junto a Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. No obstante, el que parecería ausentarse es el polémico magistrado Ariel Lijo, quien también fue designado por decreto por el Gobierno como miembro del máximo tribunal. Y a pesar de haber sido invitado, todo apunta a que no asistirá.

Manuel García Mansilla, Horacio Rosatti y Rircardo Lorenzetti en el Congreso. Créditos: Juan Mateo Aberastain/MDZ

20:15 | Villarruel inicia el acto legislativo

La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, es la encargada de encabezar el acto de inicio de la Asamblea Legislativa. Cantando el himno e izando la bandera, el Congreso se prepara para la apertura de sesiones mientras el presidente parte su rumbo desde Casa Rosada.

Villarruel viendo cómo Martín Menem iza la bandera.

Militantes libertarios, mientras tanto, copan los palcos del Senado presenciando la ceremonia, como por ejemplo el "Gordo Dan", un reconocido influencer y fiel seguidor de las ideas de La Libertad Avanza.

La comisión de recepción externa del presidente es integrada por los senadores José Luis Espert, María Victoria Huala, Vilma Bedia, Víctor Zimmermann, Sonia Elizabeth Rojas Decut y Beatriz Ávila, también por los diputados Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Pamela Verasay y Silvana GIudici.

Entre tanto, de la interna participan los senadores Carlos “Camau” Espínola, Romina Diez, Juan Carlos Pagotto, Martín Goerling, Eduardo Galaretto, Alberto Benegas Lynch, Laura Rodríguez Machado, Gladis Medina, Atilio Bendetti e Ignacio García Aresca.

20:00 | Comienzan a llegar ministros y gobernadores

El primer mandatario que confirmó su asistencia y que llegó antes de las 20 horas fue el santafesino Maximiliano Pullaro, dialoguista de Milei, quien habló de sus expectativas para el discurso presidencial: "Hay muchas expectativas. La expectativa tiene que ver con que siga marcando un rumbo de la economía a nivel nacional, pero que no sólo se concentre en la macroeconomía, sino también en la micro".

"Hay gente que la está pasando mal. Por supuesto, hay que apostar al campo, la industria, a generar trabajo, al desarrollo de nuestro país, tener la matríz energética que necesitamos para seguir creciendo. Espero que el discurso vaya por esos lugares", cerró el gobernador.

Jorge Macri en el recinto.

También se hizo presente el jefe de gobiero porteño, Jorge Macri, e incluso el macrista Ignacio "Nacho" Torres de Chubut. Los mandatarios peronistas, incluso los más allegados a Milei como Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, no dieron el presente pero enviaron a sus vicegobernadores.

19:47 | La izquierda no entrará al recinto

Diputados del Frente de Izquierda anunciaron que, si bien ingresaron al Congreso, no entrarán al recinto. Por el contrario, dejarán carteles apoyados en sus respectivos asientos a modo de huelga. Posteriormente van a retirarse.

Entre los mensajes, se pueden leer: “Milei, estafa y despide”, y "Basta Milei, estafador hambreador y represor".

19:30 | La oposición genera ruido con su ausencia

Todos los partidos políticos decidieron no llenar el recinto esta noche para mostrar su descontento con el Gobierno. Mauricio Macri no asistirá, así como tampoco los miembros de su mesa chica. En cambio, irán algunos diputados y senadores del PRO, mayormente bullrichistas.

Es sabido que el bloque de diputados de Unión por la Patria no asistirá a la Asamblea, aunque se cosechan las dudas en torno a la decisión de los senadores del partido. "Sobran los motivos", dispararon los miembros de la Cámara Baja al justificar su ausencia. Los espacios opositores no dialogaron para tomar esta decisión, pero fueron incentivados por los mismos malestares.

Gobernadores peronistas tampoco darán el presente para repudiar al presidente, tal como el bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán, y el riojano Ricardo Quintela. Por su parte, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, no irían debido a la apertura de sesiones en sus respectivas provincias. La táctica de Raúl Jalil, de Catamarca; de Osvalo Jaldo, de Tucumán; y de Gustavo Sáenz, de Salta, es enviar a sus vices en representación.

Y de la UCR ocurrirá lo mismo. De parte del bloque de Democracia para Siempre estarán presentes Pablo Juliano, Marcela Inés Coli, Danya Tavela y Melina Giorgi; y del bando dialoguista irán al menos 14 de los 20 miembros, entre ellos -por supuesto- los llamados "radicales con peluca".

Mientras que de los legisladores radicales de la Cámara Alta estarán Carolina Losada e incluso Facundo Manes, quien anunció su asistencia con un duro mensaje: "Voy a ir. Y espero no estar solo. Representamos a quienes rechazan esta deriva irresponsable".

Otros que partirán sus participaciones serán los legisladores de Encuentro Federal, Innovación Federal y también de la Coalición Cívica. Sus autoridades decidieron que irá una escasa comitiva a representar a los partidos, pero con la menor cantidad de miembros posibles para que las bancas vacías hagan ruido.