Tras la salida de la OMS, Argentina pretende abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Luego de anunciar la salida de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Javier Milei decidió que Argentina abandone el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde actualmente cuenta con membresía. Así lo informaron importantes fuentes oficiales a MDZ, quienes comentaron que restan gestiones administrativas y diplomáticas para ejecutar la medida.

"La salida es un hecho. Se están trabajando en los detalles diplomáticos", señalaron desde Casa Rosada. El primer paso lo concretó este viernes el Gobierno, al no participar de la sesión especial del Consejo, convocada para tratar la escalada de la violencia en el Congo.

Entre 2019 y el 2024, Argentina formó parte de los países elegidos para encabezar el Consejo, tras los votos de la mayoría de los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU. De hecho, lo presidió en 2022. Sin embargo, en la actualidad Argentina no integra la mesa de los miembros, más allá que pueda participar como observador.

La Asamblea General tiene en cuenta la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas y compromisos en este sentido voluntarias. Los miembros del Consejo sirven por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

La decisión del líder libertario sucede a días de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara la misma acción. "Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

En tanto, Israel hizo lo propio. El Ministro de Exteriores comunicó este miércoles que suspendió la participación del país en el organismo, con el que desde hace años mantiene diferencias en lo que respecta a la situación de Palestina y otros territorios árabes. Al precisar su salida, Gideon Saar acusó a la ONU de “demonizar obsesivamente a la única democracia en Oriente Próximo” y de incumplir a sus tareas de defender los derechos.

Qué decía Javier Milei sobre la ONU

El Presidente Javier Milei advirtió en septiembre que la organización de las Naciones Unidas se ha transformado en un “leviatán de múltiples tentáculos” que impone una agenda ideológica a sus países miembros, como la llamada “Agenda 2030”, y adelantó que Argentina abandonará la “posición histórica de neutralidad” para estar a la vanguardia “de la lucha en defensa de la libertad”.

Al disertar en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, el Presidente afirmó que esa organización es “impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como la aberrante invasión rusa a Ucrania”, y destacó que tampoco “ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas”.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que la Agenda 2030 que impone la organización, “aunque bienintencionada en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”.

En este sentido, Milei apuntó que “estamos ante un fin de ciclo” donde el “postureo moral de la agenda woke se ha chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer” a los problemas reales del mundo.