La dura advertencia de Diego Brancatelli a Lionel Messi por el guiño a Javier Milei

El periodista Diego Brancatelli mostró su enojo después de que Lionel Messi le enviara una camiseta autografiada a Javier Milei. En su programa por C5N cargó contra el capitán de la Selección argentina, sus compañeros y hasta el director técnico Lionel Scaloni.

La visita de los dueños del Inter Miami a la Casa Rosada desató una catarata de especulaciones sobre el supuesto apoyo del diez al Gobierno libertario. En su reunión, José y Jorge Mas Santos le regalaron al presidente una camiseta con una firma especial que generó la furia de los opositores: "Con cariño, Leo".

"Me lo acaba de confirmar Mauro Federico de alguien muy cercano a Messi. Messi ama a Milei", afirmó el conductor de Argenzuela. "Necesitamos esa claridad conceptual. Lo banco fuerte, ahora lo sabemos: Messi ama a Milei. ¡Perfecto!", expresó.

Sin embargo, rápidamente echó para atrás su apoyo al advertirle: "Messi, bancas a este presidente, cuando esto explote, cuando esto caiga, vamos a ir a buscarte".

En sus redes sociales, el periodista K se hizo eco de la repercusión de sus dichos: "Siempre me caractericé por decir lo que pienso y siento. No lo que la gente quiere escuchar. No me importa si les gusta o no. Me sobra espalda. Por esto mismo pido que no inventen, mientan o pongan palabras en mi boca que no son ni dije. Mañana 20hs aclaro y debatimos todo!", disparó.

Dardos para la Scaloneta

Pero Messi no fue el único blanco de las críticas de Brancatelli. "Yo sostengo: esta selección no es la mejor de la historia. Tiene un técnico gorila como Scaloni", lanzó. Además, acusó a los jugadores de no comprometerse con la realidad del país y de pensar solo en lo personal.

El periodista fue fulminante con los jugadores de la celeste y blanca: "Un grupo de desclasados", si bien reconoció que "la Selección ganó un mundial, 5 millones de personas en la calle. Yo fui al Mundial, lloré, grité, me ilusioné, abracé a mis hijos, puse plata, la pagué con la mía", volvió a golpear: "Son una vergüenza. Ninguno se la juega, ninguno se la juega".

En esa línea, ironizó con que en lo único que piensan los futbolistas es en tener un avión privado y ver qué tatuaje se hacen. "La gente la está pasando mal y ningún jugador referente se la juega por la gente que la está pasando mal. Diego, te extrañamos. Maradona hace falta en este momento. Maradona haría mucha falta", exclamó.