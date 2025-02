Suspensión de las PASO: el peronismo apeló "al modo autopreservación" para evitar la ruptura, pero teme otra rebelión

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados buscó evitar la ruptura definitiva este jueves, luego de otorgar la “libertad de acción” en la votación de la suspensión de las PASO.

Esa decisión logró que la bancada no sufra un desacato generalizado, aunque permitió que el Gobierno obtenga 25 votos positivos gracias al peronismo, los cuales permitieron que se apruebe el expediente.

“Fue un modo de autopreservación para evitar la fractura”, reconoció a MDZ un diputado del PJ, tras evidenciarse en las pantallas oficiales del Congreso la división en tres partes del espacio.

Hubo dos factores que explican protocolarmente esta situación. Por un lado, hay un conjunto de gobernadores que aseguran que “hace años” estaban requiriendo la suspensión o eliminación de las primarias. Tal es el caso del mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien aseguró que “había un grupo de gobernadores que hace 5 años elevaron el pedido al Gobierno y lamentablemente no prosperó el pedido”.

Por otro lado, las gestiones de la Casa Rosada con distintas provincias dieron resultado y afianza la alianza parlamentaria, luego que surgiera desde la votación de la Ley Bases. "El voto peronista es clave", adelantaban la semana pasada a este medio funcionarios claves. El Ejecutivo capitaliza políticamente las necesidades, en materia de recursos y obras, de distintas provincias para disimular sus fragilidades numéricas en ambas cámaras y de esta manera piensa en poder contar con una vertiente del peronismo “amistoso” con el gobierno libertario. En ese marco, el presidente del bloque, Germán Martínez, denunció "aprietes" del oficialismo a diputados, sin especificar de qué espacio eran.

Así lo consideró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en diálogo con MDZ: “Yo creo que hay un sector que es mucho más racional. No quiere decir que van a trabajar con o en contra del gobierno. Pero sí vamos a poder tener un diálogo más franco, seguramente se está abriendo un espacio dentro del peronismo. Hoy lo vieron. Obtuvimos 162 votos. Están de acuerdo con un proyecto que les interesa a la sociedad”.

Si bien hay un apoyo recurrente de distintos gobernadores y legisladores peronistas desde hace un año, el ejemplo más reciente ocurrió el martes, en el marco del plenario de comisiones que trataba el tema de las primarias. Los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, fueron clave para destrabar la cantidad de firmas que requería La Libertad Avanza para evitar que se caiga el expediente. Sus apoyos a la Casa Rosada se vieron reflejados gracias a las firmas de los diputados Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega (de Catamarca); y Ricardo Daives y Bernardo Herrera (de Santiago del Estero).

Esa decisión irrumpió con lo estipulado en la última reunión de bloque de UxP, que había definido no aportar firmas para el dictamen y no dar quorum en la sesión, sabiendo que en el recinto existían chances de votar divididos. Sin embargo, esa sorpresa en las comisiones precipitó un aumento de la tensión interna, la cual resurgió desde la derrota electoral y luego del conflicto latente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner repercute en el bloque.

"Fue una decisión instrumental, no dogmática. Hay muchos diputados que en sus provincias no se utiliza las PASO y tenían el mandato de sus gobernadores. Se superponen los intereses territoriales y era mejor aceptarlo que profundizar las diferencias en el bloque", consideraron referentes del kirchnerismo, quienes de todas formas manifestaron su malestar por los sorpresivos votos a favor en el dictamen del pasado martes.

Además de este contexto, el otro motivo que influyó en la divergencia durante la sesión se debió a posicionamientos históricos dentro de la coalición.

El caso más nítido atraviesa al Frente Renovador. Sus exponentes en el Congreso aseguran que “era uno de los planteos históricos del espacio” y que el voto “no alterará en nada” su integración en el bloque. Se vio reflejado en los votos de los massistas Diego Giuliano (Santa Fe), Cecilia Moreau (Buenos Aires), Micaela Morán (Buenos Aires), Marcela Passo (Buenos Aires), Sabrina Selva (Buenos Aires), Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires), Daniel Arroyo (Buenos Aires), Mónica Litza (Buenos Aires) y María Luisa Montoto (Buenos Aires).

Dentro del desglose del voto peronista le continuaron los santiagueños Ricardo Daives, José Gómez, Celia Campitelli, José Herrera, Nilda Moyano y Estela Mary Neder. Lo propio ocurrió con los catamarqueños Dante López Rodríguez, Sebastián Nóblega, Fernanda Avila y Silvana Ginocchio. Finalmente, votó en el mismo sentido el oriundo de Tierra del Fuego, Jorge Araujo Hernández, que responde al gobernador Gustavo Melella.

En tanto, sobresale el voto del tucumano Pablo Yeldin, los mendocinos Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet y la chubutense, Eugenia Alianello.

El Gobierno se mostró con gobernadores en la previa de la sesión

“No solo que contamos con sus votos, sino que sabemos que habrá más peronistas que piensan como nosotros que hay que suspenderlas o eliminarlas”, afirmaban el martes desde Balcarce 50.

La expectativa radicaba en el trabajo fino del Gobierno para avanzar con su sinergia con los gobernadores peronistas "racionales". En la última semana, la Nación aceleró con reuniones claves. Si bien esos encuentros se enmarcaron oficialmente en temas “que no estuvieron vinculados con lo que pasa en el Congreso” por estar vinculados con obras en sus territorios, esas provincias terminaron apoyando mayoritariamente para la suspensión de las PASO. Los recibió el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se mostró con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Salta, Gustavo Sáenz. En tanto, este jueves visitó Balcarce 50 el rionegrino Alberto Weretilnek.

Jefatura de Gabinete informó que la reunión se realizó “con el objetivo de agilizar el avance de los acuerdos que se firmaron oportunamente sobre las obras previstas en cada provincia”.

Fueron convenios rubricados hace varios meses sobre obras que el Gobierno transfirió obras a las provincias.

Tras el encuentro, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo que "fue una reunión muy positiva en la que el Gobierno nacional se comprometió a respetar todas las actas acuerdo que firmaron con las provincias en 2024".

En las actas "las provincias también, en reciprocidad a la actitud de la Nación, se comprometieron a continuar con estas obras y sus financiamientos", afirmó Jaldo.

Se aproxima una sesión "crucial" para el futuro del bloque peronista

Tras su fractura en la última sesión, Unión por la Patria atraviesa "una encrucijada". El Gobierno tiene previsto sesionar el martes (podría pasarse al miércoles) para tratar el proyecto de Ficha Limpia. La nueva propuesta oficial impide que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia, pero esa condena debe ser confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. "Está diseñado para proscribir a Cristina", sostienen desde el kirchnerismo ante una posible candidatura de la expresidente.

Para los referentes más cercanos al Instituto Patria una nueva diferenciación de algún peronista en ese debate significaría "cruzar un límite de no retorno", dando lugar a una ruptura formal.

Al respecto, el diputado peronista Pablo Carro dijo a MDZ: "Me parece que hay una conciencia en todo nuestro bloque de que esto es proscriptivo y lo que busca es que Cristina no se pueda presentar. Además creo que coincidimos en que es inconstitucional, que finalmente todo nuestro andamiaje institucional, constitucional, habla de otra cosa. Así que no, no creo que por allí vayamos a tener diferencias".