Fuerte revés judicial para Alberto Fernández

La Camara Federal porteña ratificó al juez Julian Ercolini al frente de la llamada causa “Nación Seguros” donde el ex presidente Alberto Fernández está imputado del delito de administración fraudulenta al rechazar el pedido de apartamiento que hiciera sobre el magistrado federal a principio de esta semana de manera presencial en Comodoro Py tras el reinicio de la actividad judicial.

La decisión fue adoptada de forma unipersonal por el camarista Roberto Boico quien sostuvo que los chats de Alberto con Ercolini que consignó como prueba se presentaron tardíamente y que “las excusas brindadas al respecto no encuentran correlato en las constancias de la causa que expresamente se invocaron”.

Para Boico, los diálogos escritos presentados de capturas de pantalla no resultan suficientes “al menos por ahora, lo que se acompañó fue una imagen escaneada de impresiones en papel que exhibirán, según se dijo, capturas de pantalla del teléfono celular de un tercero no identificado; (iii) no se aportó ninguna evidencia, información o formalidad que pueda servir para dar fe de cualquiera de las circunstancias anteriores”.

En su fallo, el camarista recordó que no es la primera vez resuelve un planteo de recusación de Fernández a Ercolini donde el ex mandatario argumentó la existencia de una relación de amistad y luego enemistad. En ese incidente de junio del año pasado, Boico desechó la alegación tras analizar el informe del juez quien en su momento dijo “no poseer poseer ningún prejuicio de ese tipo”.

El 17 de diciembre pasado, Alberto buscó anular la citación a indagatoria cosa que fue rechazada “in limine” por Ercolini. A través de su abogada Mariana Barbitta, el antiguo jefe de Estado impugnó la negativa al sostener que en esa convocatoria se plasmaron agravios constitucionales y procesales.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal con los votos de Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico respaldaron la decisión de Ercolini a la nulidad pretendida por el ex mandatario y por ende avalaron la indagatoria.

Con esta decisión de la Cámara, Ercolini quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Alberto Fernández, su ex secretaria privada, María Cantero y el broker de seguros y marido de esta última Héctor Martínez Sosa y de más de una treintena de personas, luego que ayer finalizaron todas las indagatorias.

No obstante, la causa podría cambiar de juez, mañana viernes se realizará un sorteo que definirá cuál de los magistrados de primera instancia de Comodoro Py seguirá con la causa puesto a que termina el interinato de Ercolini en el juzgado número 11 donde se encuentra el expediente.