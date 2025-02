Karina Milei avanza en Mendoza: buscan locales para abrir sedes partidarias

Los teléfonos de las inmobiliarias de los distintos departamentos de Mendoza suenan y, del otro lado, una voz pregunta: ¿tendrá una casa para alquilar con un salón amplio como para hacer reuniones y, si es posible, que tenga un patio? Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia y armadora de La Libertad Avanza le pidió a los dirigentes locales del partido -específicamente al diputado nacional Facundo Correa Llano- que haya sedes partidarias en varios puntos de la provincia.

En Guaymallén se inaugurará el próximo sábado 8 de febrero y en San Rafael ya cortaron la cinta hace 2 meses.

Libertad y Godoy Cruz, pleno centro de Villa Nueva, la ciudad cabecera de Guaymallén. En esa esquina, que hoy están pintando de color lila, está casi todo listo para inaugurar la sede de La Libertad Avanza. Según contaron a MDZ, le pondrán un cartel que dirá "Guaymallén Avanza". La casa elegida es amplia y está prevista la inauguración para este sábado 8, con empanadas incluidas. De hecho, esa es la invitación que los dirigentes libertarios le están haciendo legar a los vecinos cara a cara.

"¡Vengan a comer unas empanadas este sábado!", le dicen a los cercanos al lugar. E incluso deslizan: "Es posible que cuando Karina llegue a Mendoza visite este lugar". Se especula que podría ser para la Vendimia, pero la verdad también se creía que vendría en febrero y le surgieron viajes junto a su hermano. No sería algo tan descabellado: Guaymallén no es sólo el departamento más poblado de la provincia sino que, además, tiene la variedad de zonas urbanas, rurales, industrias, como si fuera una mini Mendoza. Para test electoral, siempre sirve. Para mostrarse en campaña, también. Pero eso se sabrá a último momento, la hermana del presidente no suele dar mucha información sobre sus movimientos.

Había un mural antes de que pintaran la casa, que estaba sobre la calle Godoy Cruz, pero ya no está. Los libertarios decidieron sacarlo y usar un color uniforme en toda la pared. Es decir que la esquina completa se está convirtiendo en el hogar de La Libertad Avanza.

La sede de La Libertad Avanza en Villa Nueva. Foto Gentileza

En San Rafael, otro departamento extenso en territorio y en población, inauguraron sede hace 2 meses. Queda en la calle Rivadavia 446, que es una de las avenidas principales. En ese distrito, hubo cambios en los últimos tiempos respecto de las autoridades de los organismos nacionales. Por ejemplo, desde Nación cambiaron al titular de la agencia del PAMI, nombraron al director de la LV4 que es la radio nacional, y a quien está a cargo de la delegación del ministerio de Trabajo.

Es que el estilo de Karina es verticalista y además, sólo confía en sus alfiles nombrados por ella, De hecho, cuando estalló el escándalo en agosto del año pasado con la diputada Lourdes Arrieta por la denuncia que hizo por haber sido supuestamente engañada para visitar genocidas de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza, la hermana del presidente junto a Martín Menem, decidieron la salida de La Libertad Avanza de la mendocina que tenía a su cargo la organización del partido en la provincia.

En su lugar nombraron a Correa Llano, que es quien dirige el partido -es el presidente- y también quien eligió a las autoridades en los departamentos -todas cercanas a él- y en el PAMI. Hace diez días cambió 10 jefes de agencia que habían quedado de la época en la que Arrieta era la autoridad, y puso a cargo a personas de su confianza.