Desconcierto en el bloque peronista tras la rebelión de gobernadores: “Lo que pasó fue grave”

En el bloque de diputados de Unión por la Patria cayeron “como una bomba” los votos de los diputados catamarqueños y santiagueños que permitieron que el Gobierno obtenga el dictamen para votar el jueves el proyecto para suspender las PASO.

Los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, fueron clave para destrabar la cantidad de firmas que requería La Libertad Avanza para evitar que se caiga el expediente. Sus apoyos a la Casa Rosada se vieron reflejados gracias a las firmas de los diputados Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega (de Catamarca); y Ricardo Daives y Bernardo Herrera (de Santiago del Estero).

Sus sorpresivos votos se dieron minutos después de que el presidente de su bancada, Germán Martínez, denunciara “aprietes” por parte del oficialismo ante un escenario hostil para conseguir los consensos necesarios.

“No están teniendo las firmas para el dictamen y están haciendo un apriete infernal sobre distintos diputados. Lo quiero decir porque todos sabemos que los tiempos no son inocuos y el tiempo que están ganando es para apretar, como lo está haciendo el presidente del bloque oficialista”, acusó.

El mandato de la reunión de bloque del peronismo era claro: no acompañar el dictamen que impulsaba el Gobierno ni dar quórum en la sesión del jueves.

“Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus "amigos") las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar”, decía al posteo de la cuenta oficial de Unión por la Patria.

Sin embargo, los votos de los diputados provocaron que se agrave una interna que ya viene teniendo muchos capítulos desde la derrota electoral ante Javier Milei y, en especial, en la disputa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Fuentes del bloque kirchnerista manifestaron a MDZ su malestar: “Estamos con bronca porque en la reunión de bloque no dijeron nada y resulta que el dictamen se lo conseguimos nosotros”. “Sabíamos que podían existir presiones del Gobierno a los gobernadores en la sesión, pero no en el plenario, pero se ve que no tenían las firmas y ocurrió ahora”, comentaron referentes del espacio.

“Esto nos debilita y hay que asumirlo para que la sangría termine acá”, manifestaron desde UxP, aunque con cierta resignación sabiendo “la bajada que pueda llegar nuevamente desde los gobernadores” aliados a la Casa Rosada.

Otra fuente calificada del bloque resaltó que “había quedado clara” la posición conjunta del bloque para el plenario y que terminó “saliendo otra cosa”, lo cual representa “un problema grave para lo que viene”.

“Todo ocurre en un momento donde tampoco Cristina se manifiesta y todo termina siendo un problema generalizado”, lamentó este legislador.

El bloque K se reunirá antes de la sesión del jueves. Puede ser al término del plenario de este miércoles que se tratará Ficha Limpia, o puede ser el mismo jueves, previo al debate. Aún no está definido cuál será la decisión de cara a la votación por las PASO, en caso que el oficialismo consiga el quorum.

Prevalecen dos posturas: la abstención y la libertad de acción. Hay legisladores que mantienen duras internas en sus provincias por lo que requieren de la herramienta, mientras que hay ramificaciones dentro del bloque como el Frente Renovador que “históricamente se pidió suspender las primarias”. También hay espacios más pequeños que no tendrían sustento para obtener lugar en la consideración si la interna se dirime internamente. “Lo más saludable es la libertad de acción para evitar que se pronuncien más las diferencias internas en el bloque”, sentenció un miembro de la bancada.