Cornejo contra la eliminación de las PASO, ¿los diputados tienen mandato?

El mes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo le bajó el pulgar a la iniciativa nacional de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ahora, el mandatario provincial adelantó qué harán los diputados nacionales que responden al Ejecutivo.

“No, no les voy a dar mandato de ningún tipo. Yo he manifestado mi opinión, creo que las PASO son mejor para la ciudadanía. No le vamos a dar instrucciones a nadie de los diputados nacionales y senadores”, dijo Alfredo Cornejo en conferencia de prensa desde el Valle de Uco.

“La dirigencia política sin PASO resuelve en un acuerdo de cúpula sus candidatos y tiene más poder la dirigencia al armar las listas. Lo que va a pasar es que un montón de gente no va a estar conforme en sus partidos y se va a ir a armar otro partido o cosas de ese tipo y va a haber una cantidad de partidos”, agregó Cornejo.

Qué hará Mendoza si se eliminan las PASO

Con respecto a las Primarias, el gobernador se mostró a favor. “Creo que las PASO son positivas a los efectos de elegir, hay muchas modificaciones que hacer. Hay partidos que nunca usan las PASO y no compiten, y la verdad que eso no está bueno”, aseguró Alfredo Cornejo.

En el caso de que a nivel nacional se eliminen las PASO, el mandatario provincial aseguró que analizará la situación en el futuro. “Veremos nuestro cronograma, evidentemente si sale aprobado, no es compatible con hacer las elecciones en forma conjunta. Habría que verlo y estudiarlo en su momento, No vamos a dar noticias electorales fuera de lo relevante. El objetivo sustantivo de este Gobierno es la gestión”, cerró.