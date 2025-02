Guillermo Francos le restó peso a la marcha LGBTQ+ y apuntó contra Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó peso este lunes a la marcha federal liderada el sábado por el colectivo LGBTQ+ en rechazo a las expresiones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y aseguró que "no fue significativa". Además, enfatizó que fue una movilización "totalmente politizada" y enfatizó que "de ninguna manera el presidente ni nadie que integre su equipo tiene posiciones fóbicas contra el colectivo".

"El sábado se movilizó un grupo de la sociedad acompañado por otros grupos políticos que siempre aprovechan estas expresiones para ir en contra del gobierno nacional y del presidente. De todas maneras no me parece que haya sudo una marcha significativa, contra todos los argentinos del otro lado que no le prestan atención a esta marcha y saben que son cuestiones totalmente politizadas”, consideró Guillermo Francos en diálogo con Radio Mitre.

Acompañado por diferentes dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales, la comunidad LGBTQ+ se movilizó en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país contra el discurso del jefe de estado libertario en el Foro Económico Mundial, donde entre otras cosas manifestó: "Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos".

Postal aérea de la marcha LGBQ+ en la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo lamento mucho que se haya utilizado esto, cuando de ninguna manera el presidente ni nadie que integra su equipo tiene estas posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe", sostuvo el jefe de Gabinete, que luego explicó que el Gobierno es "fundamentalmente es liberal y promueve la libertad fundamentalmente como eje de toda su acción política y de su ideología".

"Con lo cual mal podríamos estar cuestionando a un sector social que se expresa de esa manera. Además, leí y releí el discurso del presidente en Davos y no encuentro de ninguna manera que él haya expresado una posición en contra de ese sector. Así que no sé, lamento mucho la mala interpretación, y seguiremos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora, tratando que el Estado no interfiera en la libertad de los argentinos como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó el funcionario.

La postura es similar a la tomada por el propio Javier Milei, que luego de la movilización escribió en sus redes sociales: "Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a la dudas".

El presidente Javier Milei aseguró que la comunidad LGBTQ+ fue "usada" y que el video que desató la reacción contra su discurso "fue editado".

Dardos a Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Además, Francos aprovechó para cruzar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, muy cuestionado por el Gobierno nacional debido a los múltiples casos de robos y homicidios que azotan al distrito bonaerense. “A mí me daba un poco de bronca su presencia cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad. Gente defendiéndose por su propia cuenta, lo que vemos todos los días. No hay nada que se esté haciendo para terminar con esto".

En ese sentido, el funcionario sugirió que "tal vez el gobernador de la provincia debería pedir más (el apoyo) de las fuerzas federales para combatir un hecho que está totalmente descontrolado" y aifrmó que "están haciendo todo mal en la provincia". "Ojalá que el pueblo demuestre en algún momento que la conducción política en la provincia es un desastre y hay que cambiar", sentenció.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los opositores presentes en la marcha LGBTQ+.

Las expresiones de Francos se suman a las del propio presidente Javier Milei, que el viernes decidió homenajear a Lucas Aguilar, el repartidor que fue asesinado en la localidad bonaerense de Moreno cuando intentaba defender de un asalto a un vendedor ambulante.

"Lucas es un Héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino y en particular para los bonaerenses, que ante la desidia, la inoperancia y el garantismo del gobernador (Axel) Kicillof, está sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que está terminando en un baño de sangre para la gente común", dijo el mandatario.

También se pronunció en un sentido similar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recurrió al caso del doble homicidio de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela para criticar al bonaerense.

"Los jóvenes muertos en la provincia son cosa de todos los días. Pensá menos en tu competencia política con Cristina y más en la tarea de gobernar. Ayer saliste a la calle a defender “derechos”, mientras los derechos más básicos, como el derecho a la vida, están a la deriva en la provincia", disparó la ministra, y agregó: "Tantas vidas sacrificadas a tu desidia. Con nosotros, el que las hace, las paga. Sea delincuente o gobernador".

Suspensión de las PASO

En paralelo, Guillermo Francos reconoció que el oficialismo "no tiene los votos suficientes para hacer todo lo que pretendía", incluida la eliminación de las PASO. En ese sentido, explicó que el Gobierno "no se conforma" con la suspensión de las primarias, "pero es lo que hay". "Si tuviéramos los votos para cambiar toda la organización de este país lo haríamos", afirmó el jefe de Gabinete.

Sin embargo, el funcionario aseguró que desde el Gobierno confían en que en las "próximas elecciones van a tener muchos más legisladores y mucha más fuerza para eliminarlas definitivamente". "Y no solo eso, sino que además poder avanzar en todas las reformas que nos faltan, que tienen que ver con el sistema previsional, el tributario y el laboral argentino, que son parte del enorme costo que soportan los argentinos y les impide desarrollar la capacidad productiva y la inteligencia que existe para poder sacar el país adelante", concluyó el funcionario.