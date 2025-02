Alfredo Cornejo confirmó que habrá una nueva edición del programa Construyo Mi Casa

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado, participaron en la entrega de 55 viviendas del barrio Sagrada Familia II, de Rivadavia. Además, el mandatario anunció que habrá una nueva edición del programa Construyo Mi Casa destinado a sectores trabajadores de clase media

Según detalló el IPV, desde 2015 a la fecha se entregaron 545 viviendas construidas en Rivadavia y se realizaron 258 mejoramientos habitacionales.

El gobernador destacó la importancia del acceso a la vivienda y anunció una nueva edición del programa Construyo Mi Casa, destinado a sectores trabajadores de clase media. "Es un logro poder anunciar una nueva edición del programa provincial Construyo Mi Casa, pensado para trabajadores de clase media que puedan ahorrar durante 36 meses y así acceder a financiamiento del IPV para construir su hogar", resaltó Cornejo.

En Los Campamentos, Rivadavia, junto a los nuevos adjudicatarios, celebramos la concreción del barrio Sagrada Familia II, una obra que representa estabilidad, esfuerzo y futuro para 55 familias.



Asimismo, el mandatario aseguró que la Provincia continuará invirtiendo en vivienda en distintos municipios. “Queremos seguir trabajando con Rivadavia y con otros municipios, en un esquema donde ellos se encarguen de la urbanización y el IPV financie la construcción de las casas”, afirmó.

Según detalló la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, la nueva edición del programa Construyo Mi Casa apunta a que los postulantes tengan el terreno de antemano. “Pueden hacer aportes hasta 36 cuotas y a partir de ahí se actualiza ese valor, la gente comienza a construir su casa y el IPV hace tres desembolsos más a lo que la gente ha ahorrado, y esos tres desembolsos son devueltos a lo largo de 20 años aproximadamente”, indicaron. A esto le sumó que, de esta manera, la gente puede ahorrar, por eso se llama ahorro previo y Construyo Mi Casa. “Puede ir ahorrando, aportando esa cuota al IPV, que se va actualizando mensualmente, sigue en UVA”, explicó.

"Mientras la Argentina no estabilice su economía y no existan tasas de interés razonables para la vivienda, el Estado provincial no se retirará del financiamiento de la vivienda social y de la clase media”, aseguró Cornejo.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa

Beneficiarios: grupos familiares y/o personas solas mayores de 18 años y hasta 70 años;

Requisitos: ingresos desde dos salarios mínimos vitales y móviles;

Aplicable a vivienda única;

Ser propietario del terreno o adquirirlo en el período de ahorro. El terreno debe contar con luz y agua potable y las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV-80 m2;

No poseer otros inmuebles a su nombre;

Solución habitacional;

La construcción de la vivienda estará a cargo del propietario. Podrá ser con un proyecto propio o del IPV (disponible en la el sitio oficial);

Las alternativas de construcción de vivienda son de 140 m2, 120 m2, 100 m2 y 80 m2. En este caso, la obra deberá contar con un avance de entre 55% y 65%.

Financiamiento

El IPV financiará con un crédito hipotecario hasta el 85% de la obra. Los ahorristas aportarán 15% restante en un período máximo de 36 meses (período de ahorro). La devolución del crédito será el 20% de los ingresos del grupo familiar. Para más información, ingresar en https://www.ipvmendoza.gov.ar/programa-construyo-mi-casa/