Lijo y García Mansilla por decreto: el análisis de dos expertos legales

Javier Milei nombró por decreto a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia a dos días de comenzar las Sesiones Ordinarias en la Legislatura. Tras meses de especulaciones, los elegidos son Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, figuras cuya credibilidad a la hora de cumplir su labor ha sido muy cuestionada en la opinión pública.

Esta es una decisión relacionada enormemente a necesidades jurídicas y políticas. Alejandro Pérez Hualde, exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, destacó este hecho en MDZ Radio. "En el aspecto formal, la constitución prevé que el presidente puede cubrir vacantes de nombramientos de cargos que requieren de acuerdo del Senado... y este sería el caso", comentó, aunque sin eludir que la designación por decreto en receso es una medida excepcional y objeto de controversia.

En ese sentido, el exministro señaló que el presidente ha "apurado el paso" en la designación de los jueces. "Acá pasamos al aspecto político. El nombramiento de miembros de la Corte es un acto político. No hubo un concurso para ver quién es mejor y que lo hayan ganado Lijo y García-Mansilla", deslizó Hualde. Y entonces afirmó que conoce "mucho" a García-Mansilla y lo ve "sobrado en antecedentes y capacidad para ser miembro de la Corte".

No me parece un nombramiento espectacular

El exjuez federal Claudio Gutiérrez de la Cárcova, por su parte, atribuye la causa de este tipo de medidas polémicas a la propia Legislatura. Afirma que la falta de consenso político en el Senado ha llevado a una "parálisis" en el sistema judicial, lo que se agrava por la creciente cantidad de vacantes en la justicia federal. "Cada gobierno que llega retira los pliegos de los que están vacantes, pone los suyos y pasan 4 años sin nombrar a nadie en el Senado. Después sigue otro gobierno y vuelve a pasar lo mismo. Pasó con Macri, Alberto y ahora Milei", explicó.

El exjuez nombró algunos ejemplos claros donde este problema se hace evidente: "Hay 250 vacantes en la Justicia Federal. La política, sin darse cuenta, hace un daño terrible a lo que es la institución poder judicial, porque no está funcionando bien. El tribunal quedó totalmente vacante de sus tres cargo en diciembre. Más allá de las dos vacantes de la Corte Suprema, a mi me preocupa todo lo demás".

El polémico Ariel Lijo

"Yo compartí edificio con Lijo y puedo afirmar que tiene todo el aval de Comodoro Py", destacó De La Cárcova y afirmó: "Con Ariel he dado conferencias pero no he trabajado directamente con él. Hay muchas críticas, pero no voy a ponerme a opinar del marco ético. Yo tengo buena relación y punto. Es un tema muy complejo... Comodoro Py es muy complejo".

Estos tribunales federales ubicados en Retiro de Buenos Aires han estado en el ojo de la polémica desde hace mucho tiempo. El exjuez reconoce ciertas falencias: "El manejo de los tiempos, el avance y no avance de algunas causa, causas gigantes que han durado décadas. Sí, realmente hay mucha crítica... pero también los mecanismos presupuestarios que se manejan no son bueno. No hay recursos. Nosotros hemos tenido que comprar muchísimas cosas para poder trabajar". Ariel Lijo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

El exministro Alejandro Pérez Hualde afirma que no puede opinar de Ariel Lijo porque no lo conoce. "Yo no me animo a abrir un juicio sobre Lijo porque no soy penalista. Nada de sus antecedentes lo tengo claro... cuento con las mismas inseguridades que puede tener cualquiera que esté informado. Y estamos preocupados, no me parece un nombramiento espectacular", admitió y agregó: "Tampoco me animo a ser determinante y condenatorio de un señor que no tiene causas penales".

Tanto De La Cárcova como Pérez Hualde coincidieron en que el sistema judicial de Argentina enfrenta un problema "grave" de independencia, principalmente debido a la inestabilidad política por cada gobierno que pasa.