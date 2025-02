El Gobierno presiona a la Corte por Lijo y García Mansilla: "Es hora de que juren"

En el Gobierno manifiestan inquietud en torno a la falta de novedades por parte de las autoridades de la Corte Suprema, luego de que se avanzara con la firma del decreto que nombra en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros del máximo tribunal.

Los funcionarios a cargo de las gestiones con la Justicia reconocen malestar debido a que no hay confirmación de ningún referente de la Corte para que se lleve adelante el juramento de ambos letrados.

Fuentes oficiales consultadas por MDZ indican que "por ahora no hay información" sobre cuándo se realizará el acto de jura y se mantienen las dudas acerca de qué considerarán los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sobre la decisión de Lijo de tomarse licencia de sus funciones en los Tribunales de Comodoro Py y no renunciar a sus juzgados.

Para el entorno de Javier Milei, "la discusión de bibliotecas no existe" en torno a si el magistrado debería dejar definitivamente su puesto. "Sobran los casos de jueces que se tomaron licencia y asumieron en la Corte y en otros cargos. Nos avala la constitución. No tiene por qué renunciar. Es hora que le tomen juramento, no pueden negarse", sostienen desde el círculo íntimo del líder libertario.

Consultados sobre la presión que ejercen los espacios opositores para convocar a una sesión para destituir o sucumbir los pliegos de Lijo y García Mansilla, en Casa Rosada son tajantes: "No importa lo que digan, Lijo y García Mansilla serán miembros de la Corte, les guste o no". Sigue siendo la intención del Ejecutivo de que ambos postulados estén presentes el sábado en el Congreso, en el marco de la apertura de sesiones que encabezará el jefe de Estado por cadena nacional.

En el decreto se sustenta esta posición con 19 casos históricos de presidentes que adoptaron nombramientos en comisión de jueces federales. Mencionan las designaciones realizadas por Juan José de Urquiza, Salvador María del Carril, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Juan Argentino Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín Pedro Justo, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Mauricio Macri, con los nombramientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

"En todas las oportunidades en las que el máximo tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse en el marco de un caso relacionado a un nombramiento en comisión de un magistrado federal, dio por sentado que el presidente de la Nación se encuentra constitucionalmente habilitado para llenar ese tipo de vacantes mediante nombramientos en tal carácter, y que ellos implican una vía excepcional de designación de jueces federales admitida por la Constitución Nacional", se argumenta en el texto.

Además, se publicó que esta práctica de ocupar las vacantes en la Corte Suprema existe desde que fue sancionada la Constitución Nacional en 1853.

De igual modo, en los pasillos de Balcarce 50 son conscientes de una embestida del kirchnerismo y otros espacios que se manifestaron desde el año pasado en contra de los pliegos de Lijo y García Mansilla. Buscarán evitar que Unión por la Patria pueda reunir consenso con sectores del PRO, la UCR e incluso del formoseño Francisco Paoltroni, expulsado del bloque libertario, quien fue un acérrimo crítico al desembarco del juez federal.

El Gobierno le respondió con dureza a la Cámara de Comercio de EE.UU. por sus críticas a Lijo y García Mansilla

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina emitió un comunicado, en el cual cuestiona al Gobierno por la designación por comisión para ocupar las vacantes en la Corte, aludiendo a que "opaca las inversiones".

"Medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento. La reciente decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto en comisión a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, transitoriamente hasta el 30 de noviembre de este año, si bien tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática", dice el texto.

"La designación de los magistrados bajo el argumento que el Senado no aprobó los pliegos y que se encuentra en receso, no parece el camino más adecuado, a menos de una semana del inicio de las sesiones ordinarias de 2025. A esta situación se suma el desconcierto que genera la designación de jueces en comisión, quienes podrían ser removidos en cualquier momento por el Congreso", agrega el comunicado de AmCham.

"El hecho de que magistrados designados de manera transitoria ejerzan funciones en la Corte Suprema sin la validación del Senado debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que podría derivar en la nulidad de sus sentencias. Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad. Es fundamental que el Senado asuma su responsabilidad y trate los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, ya sea para aprobarlos o rechazarlos dentro de los plazos razonables", agrega la entidad.

Ante la pregunta de este medio sobre el comunicado de la organización internacional, los funcionarios de mayor confianza del presidente sentenciaron: "AmCham no representa los intereses de este gobierno de los Estados Unidos. No nos importa en lo más mínimo lo que digan".