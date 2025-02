Guillermo Francos defendió los nombramientos por decreto de Lijo y García Mansilla y apuntó contra el Senado y la oposición

Este miércoles a la madrugada, se publicó en el Boletín Oficial, el DNU 137/2025, que oficializó las designaciones como jueces de la Corte Suprema de Justicia, de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Horas antes, la decisión había sido comunicada por medio de la cuenta de X de la Oficina del Presidente.

En este contexto, el jefe de Gabinete libertario, Guillermo Francos, fue consultado sobre la decisión, y en una entrevista radial, manifestó que el decreto d fue porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado y no porque el oficialismo "no tuviera los votos", en este sentido, afirmó: "El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política".

El exministro de Interior confesó que para La Libertad Avanza (LLA) "era muy complejo obtener los votos" para los dictámenes de ambos postulantes, no obstante, "el candidato que más cuestionamientos ha recibido obtuvo dictamen", aseguró, en referencia a Lijo.

Respecto a las críticas recibidas por parte de un sector del arco político, replicó que "ambos pedidos de acuerdo siguen en el Congreso", donde en el marco de las sesiones extraordinarias "puede resolver darle acuerdo, incluso estando en comisión".

"Los pliegos en el Congreso están: uno con dictamen y el otro sin, dijo y añadió: "Si el Senado rechaza los pliegos, sigue la designación en comisión hasta el 30 de noviembre".