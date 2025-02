Waldo Wolff fue a la Legislatura y pidió apoyo para el reclamo por los presos en la Ciudad de Buenos Aires

La visita del ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff a la Legislatura de la Ciudad, sumó al reclamo al Gobierno nacional por el exceso de presos en comisarías y alcaidías porteñas.

Lo recibieron en la Comisión de Seguridad que preside Gimena Villafruela del PRO y arrancaron las preguntas, ronda que inició la presidenta del bloque Unión por la Patria, Claudia Neira quien alentó la citación al funcionario.

El tema resulta repetitivo: la situación de los presos en las comisarías de la Ciudad y la fuga de detenidos.

Hubo clima de chicanas por momentos con un ministro que se esforzó, en un primer tramo, de convencer a los diputados de que acompañen los reclamos .

Se tensó la reunión en momentos y especialmente cuando se mostraron fotos ampliadas de los presos en situación de hacinamiento lo que provocó la reflexión de Wolff : "No hay manera que cuando salgan de ahí no vayan a matar".

El ministro también comparó esas condiciones inhumanas. "Ni en el Secreto de sus ojos están así los presos", dijo Wolff.

El funcionario ofreció a los diputados que lo acompañen en visitas que realiza a lugares donde se alojan los presos y explicó, varias veces en las más de 4 horas de reunión que "hay 16 jueces que ya dijeron que los presos los tiene que tener el Servicio penitenciario".

"Le ordenaron al Gobierno nacional que se tienen que llevar los presos", repitió el ministro en medio de la disputa que mantiene con Patricia Bullrich, al punto que en un momento pidió "los invito que hagan algo contra el gobierno nacional" y habló entre otras cosas de la transferencia del servicio penitenciario a la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra en estado de "carta de intención" pero no avanza como convenio para que se concrete en la práctica y según el ministro, estaría trabado porque el Gobierno nacional dejó de llevarse un cupo acordado de presos.

El ministro explicó también que para la Ciudad son "detenidos" que permanecen en dependencias por 48 horas hasta que define su situación la Justicia y van al servicio penitenciario. En la actualidad, datos del Gobierno porteño dan cuenta de la permanencias de uno a dos años de acuerdo a la situación. Inclusive hay un caso de un condenado a cadena perpetua que permanece en dependencias de la Ciudad.

El legislador Matías Barroetaveña de UxP puso en duda la capacidad del ministro para ocupar el cargo y reprochó que se muestre al Gobierno porteño "como víctimas". A su vez, el funcionario cuestionó que los diputados no hicieran nada, como presentar habeas corpus, para solución del tema.

Después de un cuarto intermedio intervino el diputado Facundo del Gaizo, de la Coalición Cívica, clamando que "tenemos 10% de los policías acompañando a los presos al baño. Nos tendría que preocupar. Creemos el Servicio penitenciario de la Ciudad, es el momento".

El legislador se refirió a más de 2.500 presos que están en dependencias de la Ciudad y requieren la custodia de al menos un policía.

Sobre el final intervino Juan Pablo Arenaza, mano derecha de Bullrich y recientemente integrado al bloque La Libertad Avanza. "Que no lo llamemos o no vayamos no es trabajo de los diputados. No tenemos que llamar a ministros o visitarlos. Nuestro trabajo es otro", refutó.

"A mi me gustaría ponerlo en contexto: existe una situación entre el gobierno nacional y la ciudad, es positivo", siguió Arenaza y preguntó si hay un plan de contingencia.

"Entiendo que hay diálogo pero no entiendo que no se haga cargo de las cosas que pasan en su jurisdicción . La responsabilidad de que se escapen los presos, es suya", finalizó el diputado que a la vez coincidió en alentar la creación de un servicio penitenciario que la Ciudad no tiene. Hay varios proyectos en la Legislatura pero se espera que Jorge Macri presente el propio.

Para el ministro "la transferencia tiene que se primero de la justicia" y luego del servicio penitenciario.

Finalmente pidió la palabra la diputada de LLA, Pilar Ramírez que recriminó supuestas falta de respeto por parte del ministro. La diputada, referenciada con Karina MIlei, habló de sentir miedo porque nos contó que en la esquina de la casa de su mamá hay un preso condenado. Y la otra noche que me llamó para amedrentarme". Pero "también me da lástima por usted".

"La verdad es que a los porteños poco le importa de quién son los presos o cambiar el uniforme". Ramírez preguntó entonces sobre medidas concretas para que no se fuguen los presos. Wolff dijo que le dejó un mensaje y que "ahora va a ser prueba". Llamó al orden la presidenta de la Comisión.

Ese mensaje, según Wolff fue para decirle "con la familia o no" porque la legisladora supuestamente "puso en un tuit con cuánta custodia tenía" el funcionario y su familia.

Hubo un cruce incómodo con Ramírez llamando a Wolff "ministro de la inseguridad" y explicando que el tema de la custodia había salido en una publicación. Aparentemente habría espionaje en el ministerio porteño. El ministro acusó a la presidenta del bloque LLA de venir "del kirchnerismo".