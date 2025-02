Lijo-García Mansilla: el Gobierno afirma que la Corte "está obligada" a tomarles juramento y desafía al Congreso

En el Gobierno no hay temor. Creen que el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema no tendrá ningún revés parlamentario ni judicial, pese a las múltiples críticas y traspiés durante estos meses.

El decreto simple saldrá publicado este miércoles a las 0 y contará con más de 30 páginas con sustentos jurídicos que la Casa Rosada argumenta para convalidar la decisión de Javier Milei. Las designaciones tendrán vigencia hasta diciembre, momento que el Ejecutivo pretende renombrarlos, si es que no tuviera nuevamente los acompañamientos suficientes en el Congreso.

"Lo dijimos, eran los 2 o nada", enfatizaron este martes los funcionarios a cargo de las gestiones para que los abogados lleguen al máximo tribunal.

En Balcarce 50 esperan que la Corte Suprema les tome juramento esta semana y aseguran que los ministros del máximo tribunal "están obligados a hacerlo" ya que "es una potestad del Poder Ejecutivo". "No pueden negarse, hacemos uso de nuestras facultades", sostienen. Pese a las idas y vueltas, aseguran que Lijo ya decidió aceptar en los últimos días su designación bajo este mecanismo, tras sucumbir la sesión para tratar su pliego. "Se tomará licencia", precisan las fuentes oficiales a MDZ, quienes indican que no habrá impedimentos para que pueda dejar de manera temporal sus funciones como juez en los tribunales de Comodoro Py.

"La Corte tenía que recuperar su integración de cinco miembros, no podía seguir funcionando con 3. Era un mecanismo de emergencia", sostienen desde la mesa chica del líder libertario, quienes reconocen que el Gobierno tendrá "más afinidad" con la nueva conformación. "No será una Corte completamente afín, pero numéricamente es objetivo que tendremos mayor cercanía ideológicamente", complementan.

Desde las usinas libertarias subrayan que "no habrá forma que puedan voltear a Lijo y Mansilla" ya que "no pueden revertir un decreto simple, como si quisieron hacer con los DNU". Plantean que la oposición no pueden convocar a una sesión especial para revertir esa decisión, a diferencia del mega DNU, los cambios en la movilidad jubilatoria, entre otros ejemplos. "Pese a que lloren, no pueden echarlos", agregan.

De igual modo, los asesores del mandatario reconocen que no está descartado un pronto tratamiento en el Senado para reflotar el debate por el pliego de Lijo, ya sea por iniciativa propia o por una embestida opositora. "No estamos contemplando ninguna negociación ahora, pero si es cierto que podríamos considerar retomar la sesión y lograr el pliego definitivo de Lijo. Los votos de Lijo siguen ahí en el Senado. Nos quisieron hacer pagar el costo del decreto, pero lo van a terminar aprobando", suman desde el entorno de Milei, quienes indican que "no está en agenda" ampliar la Corte ni contemplar a una mujer, aunque "no significa que no se considere en su momento".

Continúan deambulando en el Congreso los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes existentes en el Poder Judicial, siendo otro tema de discusión entre los bloques que impulsaban a sus propios candidatos. En el oficialismo admiten que pueden ser "moneda de cambio" a la hora de poder "reclutar" los votos que necesitan Lijo, y quizás Mansilla, para ser designados de manera indeterminada en la Corte.