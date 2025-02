El Gobierno aseguró que el Instituto Nacional del Cáncer no cerrará: "Esto es falso"

El Ministerio de Salud de la Nación desmintió las versiones que aseguran que el Gobierno había ordenado el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y remarcaron que se estaba realizando un relevamiento sobre cómo funciona el organismo. según pudo saber MDZ, la administración actual nacional habría marcado que el INC no estaba cumpliendo con sus tareas.

Fuentes cercanas al Ministerio aseguraron que había personal en el INC que realizaba iguales tareas a las que estaba realizando personal de Salud y que trabajaban con decenas de casos en base a resultados erróneos. Además se habría denunciado que hubo una gestión ineficiente de opioides y una mala planificación de compra en 2023, con falta de criterios para su adquisición.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, hizo una publicación en X donde citó a un medio que aseguraba que se había cerrado el INC y remarcó: "Esto es falso". Añadió también que "todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud. No se suspendió ni se va a suspender ningún programa oncológico".

Con respecto a los opioides, punto con el que se acusó al Gobierno de eliminar de las prestaciones, aclaró: "A la hora de hablar de compra de opioides es importante tener en claro que son compras hospitalarias propias de cada una de las instituciones de la salud. Entonces, alcanza con preguntarle a los hospitales públicos si hubo faltantes. La respuesta es no. No pidieron más porque tenían stock. Incluso, ningún Ministro provincial se quejó de la falta de estos insumos en los Cofesa".

En la misma línea, Lugones marcó: "Lo que detectamos tanto en el Instituto Nacional del Cáncer, como en otros lugares, es un sistema de compras que es ineficiente y que malgasta el dinero de los argentinos, y es eso lo que estamos cambiando. ¿Será que hay interesados en mantener este sistema por algún beneficio que desconocemos?".

No es el primer conflicto del Gobierno en Salud, siendo el cierre del Hospital Bonaparte uno de los más reconocidos. Foto: ATE.

Sobre la administración del Ministerio concluyó: "Estamos reordenando el sistema de salud y eso implica relevar cada uno de los organismos del Ministerio. Dada la cantidad de curros que se encontraron de la era kirchnerista en el último año, tenemos la obligación de hacer una revisión rigurosa. Como siempre decimos: no vinimos a hacer más de lo mismo. Vinimos a cambiar un sistema que estaba en decadencia".