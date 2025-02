Francos: la "lección" que aprendió el Gobierno, el circo K y el éxito de la gira de Milei

Tras días convulsionados para el Gobierno, la gira internacional por Estados Unidos que realizó el presidente, Javier Milei, trajo oxígeno para el oficialismo que calificó la visita del mandatario libertario como un "éxito". En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó diferentes temas en una entrevista a Radio Mitre, en la que destacó el rol del mandatario nacional, criticó al kirchnerismo y se refirió a la "lección" que dejó el Libragate.

Consultado sobre la promoción de la fallida criptomoneda $LIBRA por parte del presidente, el funcionario nacional apuntó contra la oposición y, principalmente, contra el kirchnerismo. Además de señalar que Cristina Kirchner y sus aliados armaron "un circo" tras el escándalo, señaló que se convirtió en "un hecho político" y destacó que el oficialismo logró evitar el avance opositor.

“Yo sabía que esto iba a ser un circo”, sostuvo Francos, haciendo referencia a las tensas horas que se vivieron en el Senado el jueves pasado, donde varios senadores del oficialismo y la oposición, especialmente del kirchnerismo, plantearon cuestiones políticas y jurídicas, como la posibilidad de un juicio político o la creación de una comisión investigadora.

El jefe de Gabinete también destacó que, con el apoyo de un pequeño bloque de seis senadores y la mano que brindada por otros legisladores, el Gobierno pudo imponer su agenda y sancionar las cuatro leyes que había propuesto para las sesiones extraordinarias. “Cuando uno despeja el ruido político, desde el punto de vista parlamentario, ha sido una semana espectacular para el Gobierno”, enfatizó.

Francos también se refirió a las instrucciones que habría recibido el Congreso por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien, según el funcionario, habría ordenado no dar luz verde a ningún proyecto oficialista. “No le den nada a Milei, esta fue su peor semana; nunca pudimos criticarlo y hay que hacerlo fracasar en el Congreso”, señaló. Sin embargo, destacó que, pese a las dificultades, el Gobierno logró cumplir con sus objetivos legislativos.

“No conozco todos los pormenores del asunto. Como dijo el Presidente con mucha claridad con Jony Viale, la lección que uno saca de estas cosas es que tal vez tenga que aumentar, incrementar o, él dijo construir una pared más alta, no me acuerdo la expresión del Presidente. Evitar que algunas personas lleguen hasta su oficina con propuestas que no fueron suficientemente claras. Me parece que es importante tener más controles, como el Presidente lo dijo”, sostuvo, consultado sobre las enseñanzas que le dejó el escándalo cripto al Poder Ejecutivo.