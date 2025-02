Arrancó el año electoral: Trump, $Libra, el FMI y los ojos de un calabrés enojado

Arrancó el año electoral y las reglas ya están planteadas. Nada cambiará en esa materia hasta octubre y todo parece estar decantando por el camino pronosticado: sin PASO y con Boleta Única. Será todo un debut para los argentinos que votarán de una manera totalmente distinta a como lo hicieron hasta ahora. Y los resultados también pueden cambiar el destino de los próximos años. Es lo que el gobierno quería y lo que Cristina Fernández de Kirchner pretendió frenar sin éxito. Primera enseñanza: aun en medio del escándalo por la estafa de $Libra el gobierno logró negociar con gobernadores de todos los partidos, los mismos que en muchos casos ya no le contestan el teléfono a la exvicepresidenta. Cristina, en realidad, mantuvo esta batalla en el Senado no por estar en contra de la suspensión de las PASO, algo que hasta apoyó en algún momento, sino como pelea esencial para abroquelar voto antiMilei en esa Cámara y perdió.

La agenda de esta semana fue prolífica en datos y todos entran en el menú electoral: Donald Trump, $Libra, el FMI, y hasta la Hidrovía, formarán parte de las campañas.Javier Milei se trae de EE.UU. exactamente lo que fue a buscar. Hubo foto y reunión con Trump, mas allá de todo el show de la CPAC y Elon Musk y hasta una mención directa del presidente de los Estados Unidos en su discurso ante ese foto conservador.

El apoyo de Trump esta vez apareció como imprescindible frente al escándalo $Libra. Hace 10 días el objetivo era otro: usar el poder presidencial de Washington para aceitar las condiciones del acuerdo con el FMI, pero ahora la “bala de plata” se usó también con otro fin en medio de la crisis.

En Estados Unidos la cuestión $Libra es mucho más compleja que en Argentina. Allí el impacto en los lleva y trae de pasillo de los mercados fue mucho más fuerte, como también fueron muchos más los perjudicados. Además, el FBI ya avanza en una investigación que arrancó con una denuncia floja de papeles, pero que ya está en marcha.

En Washington Milei hizo algún avance con Kristalina Georgieva y hasta hubo un comunicado formal del Fondo felicitando a la Argentina por sus progresos, pero por ahora todo quedó en esos términos. En la negociación con el FMI hay un problema central que es la posición del staff técnico al que no le cierran algunos puntos del programa económico de Luis Caputo.

Milei se trae de Washington el apoyo político de Trump, pero falta cerrar el “moño” que está precisamente en la letra chica de lo técnico. Probablemente haya que prometer que se termina el dólar blend y que no se usarán dólares del fondo para el sistema cambiario para terminar mas temprano que tarde la negociación.

En realidad, parte del desembolso que se espera es dinero que, en términos del acuerdo, el FMI “le debe” a la Argentina ya que se trata de pagos que se hicieron el año pasado y en febrero y que no tuvieron el desembolso acordado.

En el medio se mantiene el problema de fondo que, junto con el dólar, más preocupa al staff: las reservas del BCRA no suben porque la demanda de dólares es más grande. Suben las importaciones, lo que puede marcar claramente más actividad ya que se trata del ingreso de insumos, pero el saldo de la balanza comercial bajó peligrosamente a US$ 140 millones Curva de exportaciones e importaciiones. Fuente: UNEXAR

La expectativa es que los pagos y liquidaciones que impactan en las reservas del BCRA empiecen a calmarse en marzo cuando se aceleren los ingresos por exportaciones de soja y energía. Como sea siguen faltando dólares, el número queda claro en el saldo diario del Central y la salida del cepo sigue pendiente de este dato.

Mientras tanto, Jorge Macri logró suspender las PASO en la ciudad de Buenos Aires y lo hizo con apoyo de casi todos los partidos, incluida la Libertad Avanza, salvo la Izquierda que poco importa ya en casi todas decisiones políticas del país. Por delante queda solo una cuestión central a definir: la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada siempre supo que Axel Kicillof esperaba la definición del Congreso para avanzar con la suspensión de las PASO en la provincia y luego el desdoblamiento de la fecha electoral. Cristina Fernández de Kirchner, que nunca estuvo convencida de mantener las PASO en vigencia, tomo la opción de ordenar a su tropa oponerse al proyecto oficial. El objetivo fue doble ya que también apuntó a limar a Kicillof. El gobernador también le contestó por partida doble con el lanzamiento de una agrupación propia, el Movimiento Derecho al Futuro, que le disputa la provincia y el apoyo expreso de toda la manda de intendentes del PJ que enfrenta hoy a Cristina. De nada sirvió que la exvicepresidenta alegara que Kicillof divide al PJ y le es funcional a Milei en medio sus conflictos por el caso $Libra. Parece que Cristina Fernández de Kirchner ya no consigue que la suban al ring ni siquiera acusando o pataleando.

El gobierno tuvo su mayor triunfo esta semana en el Senado no con la suspensión de las PASO, sino con haber bloqueado la creación de una comisión bicameral sobre el escándalo del lanzamiento de la cripto $Libra. Javier Milei no quería tener funcionando en medio de toda la campaña electoral a un tribunal investigador que, sin reglamentos claros ni límites penales, podría haber pasado el año entero ventilando y jugando con cada detalle de los curiosos participantes del lanzamiento de la cripto que “difundió” Milei y que terminó con un desastre financiero para muchos. Hubiera sido una tortura continua en la campaña y de ahí el éxito del gobierno en conseguir frenarla.

El acuerdo que logró Jorge Macri en la ciudad para suspender las PASO está lejos de un pacto que permita frenar las hostilidades crecientes entre el PRO que él encabeza y la Libertad Avanza porteña que responde directamente a Karina Milei. Todo lo contrario; los Macri parecen cada día mas dispuestos a ir a la guerra, en la Ciudad y contra Milei en persona.

Quienes conocen íntimamente a Mauricio Macri juran que al expresidente volvió a tener la mirada de cazador dispuesto a la guerra que solía mostrar en tiempos en los que peleaba por su propio poder. “Le volvieron los ojos de calabrés enojado”, describen.

Hablando en términos criollos básicos Mauricio Macri aun se guarda munición que puede usar en breve contra Javier Milei, Quedó en evidencia cuando cuestionó el accionar del “triángulo de hierro” a la hora de cuidar los accesos al presidente y permitir que los responsables del lanzamiento de $Libra llegaran sin problemas y en confianza al propio despacho presidencial y a la residencia de Olivos. Esa crítica estuvo plagada de giros sospechosos y casi amenazantes.

El PRO apoya y no desestabiliza al gobierno en el Congreso, pero en público y en privado sus integrantes esta semana pusieron límites a seguir aceptando el estilo presidencial de Milei y, mucho más, cuando el dialogo no aparece en ninguna capa de la dermis política actual. En esa relación todo empeora mientras siguen apareciendo relaciones entre los traders involucrados en el escándalo e integrantes del gobierno en una dinámica que asusta porque aún no muestra un final claro.

Macri atacó el tema $Libra con una dureza única, pero fue mucho más sangriento en su mensaje directo a Santiago Caputo cuando habló de la licitación fallida de la Hidrovía.

Vale la pena repasar una declaración de Mauricio Macri de esta semana para entender el nivel al que llegó el cruce con Javier Milei, en persona de su preferido Santiago Caputo. "Ellos tienen que explicar por qué fracasó esa licitación y yo le voy a contestar la semana que viene a Santiago Caputo, que es el que está detrás de esa comisión trucha que se armó. El señor Caputo, entre otras cosas que está haciendo decir a otros, porque él es el único responsable de haber constituido esa comisión oscura con un río oscuro que evita la competencia", dijo sobre la fallida licitación de la Hidrovía.

Ese contrato es y fue en el pasado reciente, una de las fuentes de sospecha de corrupción y negocios del Estado más relevantes que pueda encontrarse. Esta vez no parece ser la excepción con el proceso licitatorio que llegó a su fin con un solo oferente y sospechas de todo tipo.

Mauricio Macri le disparó un misil directo a Santiago Caputo y Karina Milei por el escándalo cripto de $Libra y cuando parecía que ese sería su mayor avance, tiró otro golpe directo con la Hidrovía. El triangulo de hierro de Milei

Milei reaccionó a todas las acusaciones con un simbolismo clásico a los dos ataques: lo subió a Santiago Caputo al viaje a Washington y le dio un lugar en el momento de mayor festejo, la reunión con Elon Musk.

¿Se terminó la crisis interna? Para nada. En el horizonte hay cambios en el gobierno, solo

que aún no se ejecutan porque falta reponer crédito político antes de dejar en evidencia otra crisis de gabinete.

En ese mismo horizonte aparecen otros problemas. La inseguridad se volvió a poner en el tope de la lista, aunque sea Kicillof quien sufre el impacto más fuerte de la demanda social por lograr una vida más tranquila en medio de la locura de asaltos y asesinatos que hoy registra el conurbano bonarense.

En las mediciones Javier Milei aun mantiene fortaleza. El impacto del escándalo $Libra lo esmeriló con un alto porcentaje de argentinos, incluidos muchos de sus propios votantes, que lo ven como responsable de haber apoyado un negocio que no corresponde a un presidente de la Nación. Esos mismos argentinos son los que un par de preguntas más abajo y también en casi todas las encuestas se niegan a avalar un juicio político al presidente.

¿Por qué Milei mantiene semejante apoyo cuando aun en lo económico, más allá de la clara baja en la inflación, hay dudas y promesas pendientes? Quizás sea por la misma razón por la que ganó la elección presidencial: aun persiste el miedo a que regrese el trio que sumió al país en la locura económica que Argentina sufrió hasta diciembre del 2023. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa protagonizaron el punto máximo de un delirio populista que duró cuatro mandatos y que destruyó las bases mismas de la cultura política y económica del país. Esas heridas aún son fortaleza para Milei.