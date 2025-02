Libragate: la Justicia comenzó a investigar a Javier Milei y ordenó medidas de prueba

A una semana del inicio del escándalo por el Libragate, la justicia federal comenzó a investigar la causa que tiene como acusado al presidente Javier Milei. El fiscal federal, Eduardo Taiano, quien ayer asumió el caso en lugar de María Servini, ordenó las primeras medidas de prueba, tras tomar acceso de las denuncias.

La primera requisitoria del magistrado es a distintos organismos públicos. Le solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ). Además, hizo lo propio con la empresa Google, con el objetivo de rastrear los sitios que se utilizaron para el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

A su vez, se dispuso ampliar la intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación “para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”.

En la etapa inicial de la causa, la única persona que está siendo investigada es el jefe de Estado, pero no así la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también conocía a la mayoría de los traders que se relacionaron con su hermano.

Dentro de las primeras medidas, el fiscal no solicitó informes a la Casa Rosada en cuanto al registro de visitas ni extendió sus consultas a Estados Unidos, donde se encuentra Hayden Mark Davis, uno de los artífices en el lanzamiento del activo.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”, dice el dictamen de Taiano, al que accedió MDZ.

Hasta el momento hay 10 denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py. Las primeras ocurrieron el lunes por intermedio del exdiputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Hayden Davis criticó a Milei y aumenta la tensión

En las últimas horas se filtró un mensaje privado de Hayden Davis, en el que apunta directamente contra el presidente Javier Milei y su equipo. La captura fue revelada en X por la periodista, Camila Dolabjian. "Milei y su equipo no manejaron esto como se suponía que tenía que suceder", escribió Davis en un mensaje enviado antes de su entrevista con el canal Coffee Break.

En el texto, Davis sostiene que quiere "ejecutar un plan importante", afirma haber contabilizado cada dólar involucrado y marca su intención de reinvertir el dinero en el mercado, pero resolviendo primero "costos pendientes".

“Yo a Davis lo conocí en la fintech del mes de octubre”, señaló Milei en la última entrevista que concedió. “Ahí conocí a un montón de personas y, en ese contexto, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores y que, por una cuestión de, ya sea de informalidad, o porque no existe el mercado de capitales, o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, que lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, buscó explicar el mandatario.

“Yo publico el tweet. Una vez que publico el tweet, empieza a aparecer algunas personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta, lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo, yo como un tipo súper entusiasta de la tecnología frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, sí, agarro y le doy difusión”, declaró el libertario.