El motivo de la senadora mendocina para votar en contra de investigar a Milei

¿Qué hubiera pasado si Mariana Juri, en lugar de votar en contra de conformar una comisión para investigar el escándalo por la criptomoneda $LIBRA en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei, votaba a favor? Este jueves 20 de febrero, la comisión para investigar el Libragate no se pudo activar por un voto. Seis senadores radicales, incluido el correntino Eduardo Vischi que además de ser el jefe del bloque de la bancada de la UCR había propuesto el proyecto, salvaron al Presidente de ser investigado en el Congreso.

De los tres senadores que tiene Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unión Por la Patria) y Rodolfo Suarez (UCR) levantaron la mano a favor de que la comisión se cree. Juri votó en contra junto a cinco correligionarios más: Vischi, el santafecino Carlos Galaretto, Víctor Zimmerman (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), y Mercedes Valenzuela (Corrientes).

Según pudo saber MDZ, Juri, con un voto opuesto al de el exgobernador Suarez, planteó en el bloque una cuestión de técnica legislativa. La senadora por Mendoza, consideró que el proyecto tenía más posibilidades de avanzar si se giraba a una comisión y no a través de una comisión investigadora que, de acuerdo a su pensamiento, no han hecho ningún aporte a las investigaciones que están en la justicia.

Sin embargo, las especulaciones sobre las razones políticas de su voto aumentaron con el paso de las horas. Principalmente, esa votación que el Gobierno nacional celebró como un triunfo tras una semana caótica, resultó de esta manera gracias al aporte de muchos gobernadores que apostaron a que sus senadores evitaran que Milei sea investigado en el Congreso.

Mariana Juri junto al gobernador Cornejo

Además, sobre Juri, también corrieron versiones que apuntaron a su excelente relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que si bien, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el escándalo, y su relación con la Casa Rosada no es óptima debido a que no le dan participación en las decisiones gubernamentales, no ha sacado los pies del plato y se propuso que no saliera aprobada la comisión investigadora.

La mirada de los mandatarios radicales es muy diferentes a la que planteó el presidente de la UCR, Martín Lousteau con quien tienen grandes diferencias sobre la Nación. "Lo que acá ha ocurrido es un hecho de una gravedad inédita. Hemos visto al presidente Javier Milei en vivo y en directo protagonizar una estafa. Sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible", sostuvo en la sesión el senador porteño.

El tratamiento se realizó sobre tablas, por la que se necesitaban 48 votos para aprobarlo, pero los aliados de la Casa Rosada lograron frenar la aprobación con 23 votos negativos, frente a 47 votos positivos; a solo uno de la creación de la comisión.