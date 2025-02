El Gobierno redobla la apuesta y afina el decreto para nombrar a Ariel Lijo

A un día de la caída de la sesión para tratar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, el Gobierno desafía a los bloques políticos y piensa nombrar por decreto al juez. Así lo señalaron fuentes oficiales a MDZ, quienes aseguran que Javier Milei irá “hasta el final” para que el magistrado sea miembro del máximo tribunal.

Ante la falta de acompañamiento de la oposición en el Congreso, en Casa Rosada apuestan a que Lijo cambie de posición, se tome licencia de sus tareas en los Tribunales de Comodoro Py y acepte ser nombrado en comisión, lo cual podría ser riesgoso dado que, inicialmente, tendrá vigencia hasta diciembre y podría ser rechazado por el Senado. Ante esa posibilidad, el doctor optó por lograr consensos políticos, al punto de contactarse con legisladores y gobernadores para conseguir el número necesario, algo que no pudo hasta el momento, pese a tener dictamen.

Si logran convencer en las próximas horas a Lijo, el presidente tomará la decisión el lunes, horas después de haber aterrizado en Buenos Aires, tras su viaje a Estados Unidos. También, resolverá de la misma con el académico Manuel García Mansilla, quien no puedo atravesar la instancia de comisiones.

El mandatario debe apresurar la medida debido a que las sesiones extraordinarias vencen a finales de mes y demorar la acción significaría que pierda sustento la celeridad de ocupar las vacantes en la Corte. Para acelerar esas definiciones viajó al país norteamericano el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien el jueves mantuvo reuniones al respecto con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y su mano derecha, Santiago Viola.

En el Gobierno son conscientes que esta medida implicará una dura respuesta del kirchnerismo, que, pese a algunos gestos zigzagueantes, se mostró en contra de su tratamiento, debido a que no se les contemplaron sus pedidos de ampliar la cantidad de integrantes y designar a una mujer.

La misión de los funcionarios libertarios será evitar que el Instituto Patria logre hilvanar conversaciones con el PRO y la UCR que, mayoritariamente, se habían opuesto a votar favorablemente a Lijo. Para los alfiles oficiales, “hay que desactivar rápido la bomba” que significaría que se llame a una sesión especial para destituir al juez.

Una de las formas de que Lijo revierta su parecer es que puedan garantizarle que, una vez iniciado el periodo de sesiones ordinarias y con el dictamen en la mano, puedan insistir con su tratamiento en la sesión y retomar el canal de diálogo con los bloques dialoguistas para aspirar a una ratificación del cuerpo.

“Solo estamos diciendo aprueben los pliegos, no estamos hablando de ampliar la Corte. Los senadores deben levantar o no levantar la mano, queremos ver los senadores del PJ cómo votan, si votan en contra que voten en contra. Queremos ver quién se animan a no levantar la mano por Lijo”, señalaban la semana pasada en Balcarce 50.

La advertencia oficial era que si no avanza el pliego de Lijo el plan B es nombrar por decreto a “al libertario más grande de la historia”, el cual genere aún mayor controversia.