Pospusieron el futuro de Ariel Lijo: el Gobierno no logró que se traten sus pliegos este viernes

A pesar de los intentos y negociaciones del Gobierno por tratar este viernes en el Senado los pliegos del juez Ariel Lijo para que ingrese a la Corte Suprema de Justicia, finalmente la labor parlamentaria de hoy no consiguió el apoyo suficiente. El oficialismo cedió y se tratará recién la semana que viene.

Mientras se definía este poroteo, desde Casa Rosada habían enviado una fuerte advertencia a la oposición: "Si rechazan el pliego de Lijo, vamos a poner a los más libertarios sobre la faz de la tierra en comisión". Casi medio año después de la audiencia pública donde el magistrado defendió su postulación ante el Congreso, ya hay dictamen con la firma de 9 senadores, entre ellos 3 de Unión por la Patria cercanos a Cristina de Kirchner.

Cabe recordar que se decidió separar el tratamiento de la suspensión de las PASO, que será este jueves, con los pliegos de Lijo para no entorpecer el debate y evitar mezclar ambas cuestiones. No obstante, el futuro del juez en la Corte Suprema será tratado la semana que viene recién y no este viernes, como pretendían los libertarios.

Para que el magistrado ingrese al Máximo Tribunal, el oficialismo necesitará 48 manos alzadas, es decir, dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta. Distinto fue el caso de su otro candidato, Manuel García Mansilla, que ante la resistencia de la oposición sería designado por decreto en comisión.

En Balcarce 50, un funcionario con línea directa con el presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno cuenta con las voluntades necesarias para que el pliego del juez federal tenga luz verde. "Hay gente cobarde que no quiere dejar los dedos pegados, pero llegado el momento van a levantar la mano", sentenció.