El enojo de Milei por el "cabeza de pulpo" que lo llamó durante su discurso en el BID

Al comienzo de su conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente Javier Milei manifestó su irritación luego de que su teléfono, que estaba transmitiendo su discurso a través de un vivo de Instagram, comenzara a sonar sin parar. Para el mandatario, se trató de "un imbécil malnacido" que intentó "interrumpir la charla".

"En algunos casos les decimos cabeza de pulpo, porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tiene llena de excremento", disparó el jefe de Estado, provocando algunas risas entre el auditorio, y agregó: "En argentina pueden esperar cualquier cosa. No va a parar porque no quieren que se transmita esto".

El mandatario acudió a la sede del BID en el marco de su gira por Estados Unidos para brindar una charla titulada "El modelo económico argentino”, donde reiteró sus habituales críticas contra la justicia social, que volvió a llamar "un robo a punta de pistola".

Sin embargo, mientras el presidente explicaba cómo iba a desarrollarse su presentación, un teléfono de la sala comenzó a sonar una y otra vez, generando algunas miradas de reojo por parte de los espectadores, incluida la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Milei, conocido por no tolerar los ruidos molestos ni las interrupciones, intentó ignorar la situación y continuar con su exposición, pero finalmente se detuvo para explicar entre risas: "Está sonando un teléfono, es el mío".

"Lo que pasa es que anunciamos que lo íbamos a transmitir por mi canal de Instagram y siempre hay un imbécil malnacido, porque el que lo está haciendo sabe lo que está haciendo, que está interrumpiendo la charla. Pero Argentina es así, tiene un montón de cabezas de termos que hacen estas cosas", enfatizó el presidente, que luego los comparó con "cabezas de pulpo".

En ese sentido, el presidente recordó el debate presidencial contra el exministro de Economía Sergio Massa, donde acusó la presencia de "tosedores" ubicados entre el público para desviar su atención o provocarlo. Lo mismo ocurrió durante una entrevista en el canal TN, donde cruzó a miembros de la producción por un intento similar de supuesto sabotaje.

De regreso en el BID, luego del exabrupto el presidente pudo continuar su charla sin nuevas interrupciones ante su auditorio y las aproximadamente 11 mil personas que seguían la transmisión por Instagram.

Menos Estado, más anarcocapitalismo

Al cierre de su conferencia, Milei fue consultado sobre cómo debería explicar su modelo a otros jefes de Estado para convencerlos de llevar un ajuste a las cuentas públicas como el que realizó en Argentina. Para Milei, la "magia está en que el ajuste no tiene que caeer sobre el sector privado, sino en el público" y enfatizó: "Hay que tener convicción, dejar clara la línea de a dónde uno quiere ir".

En ese sentido, el presidente llamó a combatir las "falacias de la teoría económica", como aquella que predica que "la obra pública genera crecimiento y mano de obra". "Eso es bullshit, es mentira", replicó Milei, y remarcó: "Para hacer obra pública la tengo que financiar, si lo hago con emisión de dinero castigo a los más vulnerables con emisión. También existe el problema de las filtraciones del gasto público".

Con esos argumentos, el libertario sostuvo que "el Gobierno es parte del problema, no de la solución" y reiteró que "el Estado es peor que la mafia". "No me pueden decir que con más ladrones la sociedad está mejor. El estado les roba todos los días cuando les cobra impuestos. ¿Cómo van a estar peor si lo saco? Vamos a estar mejor", enfatizó.

"El día que la gente se tome la pastilla roja y salga de la matrix va a entender que el estado no es la solución y vamos a tener más anarcocapitalistas", finalizó el presidente, que luego de la reunión tiene previsto una reunión con el titular del Banco Mundial, Ajay Benga. Sin embargo, la frutilla del postre de la gira por Estados Unidos de Milei será su discurso de este sábado en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde espera reencontrarse con Donald Trump.