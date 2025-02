Lilia Lemoine explotó por el Libragate: "Estamos en un capítulo de Black Mirror"

Tras varios días turbulentos por los efectos del libragate, en el oficialismo buscan cerrar la crisis interna y volver a apuntar hacia el principal espacio opositor. En esa línea, la diputada nacional libertaria, Lilia Lemoine, salió con los tapones de punta a cruzar al kirchnerismo por el supuesto uso político de la situación y se fue por las nubes.

En diálogo con A24, la legisladora estalló de bronca porque, según su criterio, el escándalo de la criptomoneda $LIBRA "está infladísimo". En esa línea, apuntó: "De pronto yo me encuentro que estamos en un capítulo de Black Mirror".

Para Lemoine, el aluvión político y mediático que se desató tras el tuit de Javier Milei "difundiendo" el token se asemeja el primer capítulo de la serie de Netflix en la que estafan a un primer ministro con el supuesto secuestro de su hija para que termine filmándose intimando con un animal.

Sin brindar mayores detalles de la comparación, apuntó contra la oposición: "A la gente le digo, se sigue prendiendo fuego el sur, pero ahora al kirchnerismo no le importa; hay incendios en misiones, al kirchnerismo no le importa; sigue habiendo pobreza, al kirchnerismo no le importa".

"Se sigue muriendo gente en el conurbano, al kirchnerismo no le importa", exclamó Lemoine y, a pura indignación, reprochó que "les importa el Libragate y quieren vender que el presidente cometió un fraude que no cometió".

Tal como declaró horas atrás en otra entrevista televisiva, la libertaria que fue la primera encargada en confirmar que Milei no había sido hackeado el viernes insistió en marcar la inocencia del mandatario y de negar que se trató de una estafa.

"No se violó la ley de ética pública desde ningún punto de vista", dijo, tras dar a entender que las criptomonedas se escapan de toda regulación. Además, explotó ante las distintas versiones que apuntaban a que el Libragate podía llegar a afectar las relaciones comerciales del país.

"¿Cómo lo va a afectar, man? ¿Qué tiene que ver? ¡Nada!", lanzó. "Porque lo que justamente le da gasolina al Gobierno de Javier Millet es cumplir con las propuestas de campaña, bajar la inflación, que no haya déficit fiscal, que se acabe con el choreo, que se elimine el gasto público innecesario. Entonces, eso es lo que ven los demás países", sentenció.

Entre otros puntos, durante la nota que dio el pasado martes también argumentó que Milei compartió una página no para comprar un token, "sino para inscribirte a esperar un subsidio", remarcando la negativa a que el link de $LIBRA que promocionó el libertario "no fue para comprar cripto".