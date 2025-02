Horacio Rodríguez Larreta y la dura crítica a Milei: "Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls"

En medio del escándalo del Libragate, la situación política y judicial de Javier Milei se complica cada vez más. A los posibles juicios internacionales en el plano externo, se suma una serie de críticas en el plano local que podría abroquelar a la oposición.

En este marco, el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo hoy que se "hinchó las pelotas" de las críticas del presidente Javier Milei y lo desafió a que se las diga "personalmente" y en Tribunales, en medio de acusaciones cruzadas por el criptogate. Antes, Milei había pedido investigar el "vínculo directo" entre "los políticos corruptos y los periodistas ensobrados" y atribuyó a Rodríguez Larreta un supuesto uso de los "recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos".

A través de su cuenta de X, el excandidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio, publicó un largo posteo en el que apuntó directamente contra el presidente de la nación: "¿Tanto te preocupa la criptoestafa, Milei? Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras", expresó Rodríguez Larreta desde su perfil.

El ex mandatario porteño atribuyó a "difamaciones" las acusaciones de Milei respecto de supuestos pagos de sobornos a periodistas y pidió que "se investigue a fondo", y agregó: "A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por ´difundir´ negocios truchos".

¿Tanto te preocupa la criptoestafa @JMilei?



Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas.



Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras.



Ahora me volvés a difamar.… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 19, 2025

El exmandatario de la Ciudad, añadió: "Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país", y continuó: "Yo perdí una elección, pero no perdí mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conocés", remató.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que iniciará un proceso judicial contra el primer mandatario. En este sentido, apuntó: "Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales".