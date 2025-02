La chicana que recibió Manuel Adorni tras la polémica entrevista de Milei y su tajante respuesta

La conferencia presidencial de este martes, se sabía, iba a estar cargada de tensión. Manuel Adorni recibió a la prensa en Casa Rosada para hablar de las últimas medidas gubernamentales y la agenda de viaje de Javier Milei, en medio del escándalo desatado a partir de la promoción de $LIBRA y la polémica entrevista del presidente con el periodista Joni Viale. Efectivamente, se le cuestionó por lo sucedido y, además, recibió una chicana que remató con una cruda contestación.

El comunicador Fabián Waldman, con quien el vocero presidencial suele tener rispideces, fue el segundo en brindar una pregunta este martes. "¿Vamos en vivo o se edita esto?", disparó en modo irónico, después de la entrevista grabada que el jefe de Gobierno dio el lunes, en donde se recortó un fragmento que lo comprometía. Todo en vano, porque a las horas se difundió.

"No te entiendo qué me estás diciendo", fue la primera respuesta de Adorni, y luego agregó: "¡Ja! Estás picarón. De todas maneras, me dejaste pensando: tamaña estupidéz la que me planteaste recién, cuando vos sabés muy bien que estas conferencias, excepto los anuncios que son grabados, siempre salen en vivo, por lo cual, técnicamente es un imposible en vivo cortar una conferencia".

Cruces entre Adorni y periodistas por el Libragate.

Dejando las "estupideces aparte", el periodista continuó con su pregunta. Los tonos de ambos, sobre todo del comunicador, fueron serios y un tanto irónicos. Su chicana apunta a la polémica entrevista de Milei en TN.

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a estar en la boca de todos luego de que se filtrara un clip en redes sociales donde interrumpió la charla del mandatario mientras explicaba su estrategia judicial frente al escándalo por la criptomoneda $LIBRA. De hecho, el mismo Adorni reveló horas antes que Milei reprochó a su mano derecha por el accionar.

También reiteró en que Javier nunca promocionó que se invierta en el token, sino que difundió este proyecto. Las críticas apuntaron, en rigor, a que el presidente no debería impulsar una iniciativa del sector privado. "Estás muy sesgado por la ideología, es difícil contestarte", respondió el vocero

Adorni contra otro periodista: coimas y guillotina

De todos modos, los cuestionamientos continuaron tomando protagonismo en la conferencia. La siguiente pelea fue entre el periodista Nicolás Gallardo, quien preguntó si hay funcionarios o personas ligadas al Gobierno que llevan a Rosada a gente que pide coimas: "El presidente no termina de confirmar quién les trajo a (Hayden) Davis, a (Mauricio) Novelli, con quien tiene un trato desde ya hace años".

"El presidente lo explicó bien ayer en la nota, los conoció en el Tech Forum, que encima fui testigo, los conoció ahí porque era una convención de tecnología, inteligencia artificial, del mundo blockchain. Efectivamente, el presidente ayer contó que se los presenta ahí Novelli, con perfiles e historias interesantes", fue la respuesta de Adorni.

El periodista, entonces, repreguntó: "Hay funcionarios, o no, usted me dirá, que traen en este caso o en otros a personas a cambio de coimas. Me refiero, Charles Hoskinson". Manuel, con un tono desganado, cuestionó: "¿Y qué querés que aclare? No puedo aclarar cosas que son obvias que no pasan en este Gobierno. Si terceros hablan en nombre de otras personas, no nos hacemos cargo de las maldades que hagan personajes que no pertenezcan al Gobierno, no está bajo nuestro control".

"Es insultante que nos planteen que hay funcionarios que piden coimas para ver al presidente. Más allá del show periodístico, que lo respetamos, lo entendemos, sí hay algo que somos es gente honesta, honorable, y hacemos lo que sea para lograr nuestro norte que es una Argentina mejor. Me resulta insultante", añadió el vocero.

Gallardo, de este modo, no soltó el tema y apuntó a la "guillotina" libertaria: "El Gobierno no ha echado funcionarios por distintos tipos de situaciones, algunas extrañas, pero ¿no hay guillotina en este caso para nadie?". Adorni reiteró en que no se despedirá a nadie frente al escándalo del Libragate: "¿Vos vas por la vida aplicando guillotina porque sí? Nosotros tampoco".

El periodista agradeció el tiempo y planteó una tercera pregunta, lo que molestó a Adorni. Refirió sobre la frase de Mauricio Macri sobre la polémica de $LIBRA, oportunidad en la que el expresidente lo calificó como un "hecho grave". "¿Representa un quiebre?", consultó el comunicador, a lo que el vocero remató: "Mauricio Macri estuvo bastante en línea con el comunicado del PRO, entendemos que va en línea con que todo lo que no esté esclarecido, se esclarezca y que la Justicia investigue. En el extremo, si hay que usar la guillotina, que se use".

"Pero para el Gobierno no es grave, dicen que es un hecho menor", volvió a disparar Gallardo, de CNN radio. El funcionario libertario repitió que se toma dimensión de lo sucedido y no hay ningún alejamiento entre Macri y el oficialismo.