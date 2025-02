El impacto que tendrá en el sueldo docente un nuevo ítem extraparitario

Más allá de la discusión de la oferta que hizo el Gobierno al SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) este lunes y que tendrá una respuesta el próximo viernes en el plenario, de lo que hablan las y los docentes en todas las escuelas de Mendoza es de un ítem, que fue aprobado por ley el año pasado y que empezarán a cobrarlo con el sueldo de febrero.

Se trata del arraigo, un incentivo que el gobierno de Alfredo Cornejo decidió pagar a quienes son maestros o profesores (tienen un cargo o 18 horas en total, no en el mismo colegio) por más de dos años en la misma escuela y es proporcional a la antigüedad que se tenga en ese establecimiento educativo.

Fuentes de la DGE y del SUTE confirmaron a MDZ que con el salario de febrero empezarán a percibir el ítem, que estará en el bono de sueldo como "incentivo dedicación". En la Dirección General de Escuelas están terminando de redactar el decreto reglamentario, pero el gremio le pidió a los paritarios oficiales que pusieran sobre la mesa cómo va a afectar este adicional. Lo llevaron a la negociación de este lunes y es un asunto que tendrá mucho impacto en los salarios de maestros y profesores y que generará diferencias entre quienes lo cobren y quienes no.

El SUTE subió a su página de internet un simulador para que los docentes de todos los niveles calculen su futuro salario con la propuesta salarial del Gobierno que consiste en un incremento en la asignación de clase y el estado docente del 13% hasta junio. Además, una suba de 7% para el mes de marzo, (aquí se incluye el primer trimestre del 2025), un 2,5% para abril, un 2% para mayo y un 1,5% para junio. Por otro parte el salario mínimo de bolsillo por cargo de maestro de jornada simple será el de $610.000. Tras el plenario del próximo viernes 21, el sindicato comunicará si acepta o no la propuesta.

Pero en ese simulador incluyó lo que se viene: el ítem dedicación (arraigo) para que los docentes sepan cómo afectará a sus salarios. Pero antes de introducir los datos de cada trabajador de la educación, hay un alerta: "La simulación del ítem dedicación (arraigo) se desarrolla en base a la información provista por DGE.Debido a que aún no se ha reglamentado, pueden existir diferencias de liquidación", indican. A esta frase además le sumaron que: "el mes de referencia que toma la DGE - en esta información que proporcionó al sindicato- en horas y escuelas es diciembre de 2024.

Por ejemplo, una docente de primaria, con 10 años de antigüedad, 30% de zona, va a ganar diferente si lleva 2 años en la misma escuela o si lleva 10. Porque la maestra que lleva 2 años cobrará en concepto de ítem arraigo $73.391 pesos mientras quien ha permanecido 10 años en la misma escuela $223.175, lo que elevará su salario final.

Docente con dos años en al misma escuela

Docente con 10 años en la misma escuela

En lo que respecta al nivel educativo, el Gobierno considera que este incentivo servirá para que las docentes no cambien con frecuencia de escuela, y se pueda trabajar con proyectos educativos a mediano plazo con las mismas profesionales, lo que favorecerá a los estudiantes, principalmente.

Por eso, para cobrar el arraigo, hay que tener un cargo o 18 horas (en total, no en la misma escuela) en el caso de los docentes secundarios. Por lo tanto, quienes por ejemplo tengan 6 horas no percibirán el ítem. Esta condición la puso el Gobierno en la ley para incentivar a que los docentes de media no sean en general profesionales que tienen "unas horitas" sino profesores que se dediquen a dar clases.