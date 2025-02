Javier Milei compartió hoy instrucciones para comprar $LIBRA y luego las borró

El presidente Javier Milei compartió este lunes en su cuenta de X el paso a paso para comprar $LIBRA, la meme coin que lo envolvió en un escándalo por estafas. Las instrucciones fueron publicadas por Darío Epstein, en economista cercano el jefe de Estado, quien luego aclaró el sentido de su mensaje, cosa que no hizo el mandatario al retuitear su posteo.

Las repercusiones en la red social fueron inmediatas, por lo que, otra vez, Milei debió borrar la publicación. "Lo hizo de nuevo" y "sáquenle el teléfono" fueron algunos de los mensajes que se leían junto a la captura del retuit, que se replicó rápidamente.

El reposteo de Javier Milei este lunes, sin aclaraciones.

A diferencia del presidente, luego Darío Epstein explicó por qué difundió esa explicación en medio del caso que suma denuncias: "El único propósito de este twit es mostrar que no era fácil para una persona comun comprar este instrumento o memecoin. No es Endorsement, tutorial o recomendacion. La descripción es al solo efecto de ver lo dificil que es comprar para un inversor normal, que no pertenece al ecosistema".

El retuit del presidente generó un insólito nuevo crecimiento de esta meme coin: su cotización al pasar de US$0,30 a US$0,74. Luego volvió a bajar a US$0,44. Se trata de un comportamiento repetido en las memecoins, que reaccionan en base a rumores y el humor social, por lo que su volatilidad es extrema.

A la hora del tuit, la memecoin volvió a crecer.

Justamente esa característica hizo multiplicar el valor de la $LIBRA a partir del tuit de Javier Milei que generó esta crisis de la que el Gobierno intenta salir argumentando que el presidente también fue uno de los estafados.