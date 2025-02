Extorsión, negocios y detención: la historia del abogado que denunció a Milei

Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, es un abogado con vínculos laborales en Buenos Aires y Paraguay. Según consta en notas publicadas por diversos medios, se presenta como un especialista en el rastreo y recupero de activos que delincuentes ocultan en paraísos fiscales. En las últimas horas, el letrado tomó trascendencia tras impulsar la denuncia contra el presidente Javier Milei en Estados Unidos, a raíz del escándalo por la promoción de la fallida criptomoneda $LIBRA.

La historia de Moyano Rodríguez en Paraguay comenzó hace 11 años cuando fue contratado por la francesa Cristianne Llorens, hija del magnate Gilbert Llorens. El francés se había instalado en Paraguay tras ser investigado por las autoridades italianas por causas relacionadas con el contrabando de cigarrillos y alcohol. En ese contexto, el millonario llegó al país donde inició una nueva vida y se convirtió en un importante hacendado.

Todo cambió en enero del 2000 cuando Gilbert Llorens murió. A partir de ese momento comenzó una carrera desenfrenada por su herencia que culminó en un importante enfrentamiento familiar. Así fue como Moyano Rodríguez hizo su ingreso a la historia.

"Hace 11 años de todo esto. Nos habían contratado para la recuperación de activos en una de las sucesiones más grandes de la historia de Paraguay. El trámite ya estaba terminado, pero descubrimos que había activos muy superiores a los declarados, por lo que iniciamos una acción de nulidad del proceso sucesorio con colegas en Paraguay. La otra parte, la viuda, manifestó la posibilidad de negociar. Nos llamaron, dialogamos durante un mes. Mail va, mail viene, arreglamos un número y nos sentamos en una escribanía a certificar los acuerdos. Resultó que era todo una puesta en escena en la que habían inventado que nosotros trabajábamos para un grupo terrorista que nunca nadie encontró y me detuvieron a mí, a nuestros colegas y a mi clienta", señaló el abogado a Tiempo Argentino, durante una entrevista que el medio argentino publicó hoy.

Y agregó: "La fortuna de esta gente era inconmensurable: entre otras cosas esta señora había financiado la campaña presidencial de Fernando Lugo. Fue un mal rato, obviamente, pero la prensa ya estaba advertida de estas maniobras y nos apoyaron en todo momento. No nos acusaron formalmente de nada y estuve solo unas horas en una oficina en una comisaría. Recibimos el respaldo de todos los colegios de abogados del Mercosur. Me marcó para siempre, pero aprendí que si uno actúa solo es muy vulnerable. No me imaginé que el sistema judicial podía ser tan permeable a requerimientos particulares. Me di un baño de realidad de los sistemas corruptos de América Latina".

Más allá de la aclaración de Moyano Rodríguez, lo cierto es que el denunciante de Milei fue detenido junto su clienta y los abogados paraguayos Laura Margarita Pangrazio y Fidel Osvaldo Trigo Granada. Fueron acusados de intentar cobrar una suma aproximada a los 70 millones de dólares a cambio de no publicar información que supuestamente comprometía a la viuda del magnate.

Según la fiscalía que investigó el caso, Rodríguez Moyano y los abogados que trabajaron con él intentaron extorsionar a Maris Llorens a través de emails que dañaban la reputación de la mujer y que fueron enviados a productores argentinos y a la Asociación Rural de Paraguay.

Sin embargo y a pesar de la acusación, el abogado argentino terminó siendo sobreseído. Desde hace tiempo, comenzó a especializarse en criptoestafas. Según señaló a Tiempo Argentino, estuvo "interesado en esta temática desde que me recibí a mediados de los 90. Debe ser por una cuestión familiar, de la propia coyuntura argentina que siempre fue inestable desde lo económico financiero. Antes, había tenido experiencias en trabajar en bancos internacionales, y a través de éstos, por ejemplo, logré hacerme agente de bolsa de Nueva York, aunque nunca ejercí. A todo ese manejo, le sumé un aprendizaje respecto a las maniobras de insolvencia. Me fui especializando de a poco e intervine en muchos casos del exterior".