Escándalo $LIBRA: habló Javier Milei, ahora habla el mercado

¿Alcanzaron las explicaciones de Javier Milei sobre su participación en el escándalo de $LIBRA para calmar la crisis? Difícil saberlo. El presidente aceptó que se metió solo en el escándalo de la cripto, que aun cotiza, en medio de un mar de sospechas y quejas de quienes perdieron unos US$80 millones en pocos minutos. Son las reglas de ese peligroso juego de inversiones en el mundo irreal y en el fondo nadie puede quejarse de perder en el casino. Milei lo repitió varias veces en la entrevista con Joni Viale de este lunes. Lo que no esta para nada claro aun es como un presidente de la Nación puede "difundir", como dijo él, si un casino es mejor que otro para ir a poner la plata.

Javier Milei explicó que su posteo fue para "difundir", no para promover la inversión en un mundo que los fascina, como el de las inversiones digitales, pero del que él mismo se confiesa poco conocedor. Primer problema si tomamos que no se trata de un humano normal, sino del presidente. Milei reconoció enseguida que no fue hackeado; que posteó y ante la duda por el impacto lo borró. Y paso seguido, minimizó el impacto del caso $LIBRA al afirmar que no fueron 40 mil los inversores impactados sino "en el mejor de los casos 5 mil personas". Viale lo atajó inmediatamente: "Es mucha gente igual".

Hubo una larga explicación sobre la participación voluntaria de quienes entraron a invertir conociendo el riesgo, sobre la volatilidad de esos instrumentos, los "bots" que operan multiplicando demanda, y hasta la promesa que el Estado nada había tenido que ver en la cuestión: "Yo no promocioné, difundi", dijo. Todas la denuncias que ya se presentaron (mas de 100), los pedidos de juicio político y las investigaciones girarán sobre este último punto. Que las inversiones cripto (y mas de tokens o memes desconocidas) son de alto riesgo no es algo que le vaya a interesar a la Justicia, sino la cercanía o lejanía del presidente con este caso en particular.

El mercado golpeó bastante fuerte a las acciones argentinas. La incertidumbre que generó el posteo de Javier Milei apoyando el lanzamiento de esa cripto que minutos despues se vació de inversores, generando pérdidas y derivación de fondos a un colchón que el señor Hayden Mark Davis dice que existe pero que da menos garantías que una moneda falsa, aun no se calmó.

Hubo acciones que perdieron en algún momento casi 9%. No hubo sector que se salvara de la caída que se registraban en las cotizaciones de ByMA, un movimiento que se repetía en los bonos aunque con menor impacto. Si se suma el impacto de la devaluación mensual del dólar oficial la caida en dólares fue muy fuerte.

Ese impacto, de todas formas, puede ser solo un anticipo de la "realidad" verdadera de los mercados que es la que se verá este martes cuando Nueva York abra la rueda de cotizaciones después del feriado que Estados Unidos tuvo este lunes por el Presidents Day. El impacto real de la caída de los ADR en el mercado neoyorkino se verá allí con la continuación del movimiento que se vio en Buenos Aires.

No se puede esconder la situación: en el exterior el impacto en la credibilidad del Gobierno fue quizás más grande que en Argentina. Inclusive motivo que el amigo Donald Trump saliera a postear una frase de Javier Milei junto con su foto en apoyo directo al presidente. Esos gestos serán esenciales esta semana cuando Javier Milei aterrice en Washington para tener una participación en al cumbre conservadora de la CPAC y, si cuadra, encontrarse a solas con Trump. Ese era el programa hasta ahora.

Al mismo tiempo Luis Caputo, que fue el único funcionario que salió en otra entrevista públicamente a defender a Javier Milei, volará a Sudáfrica para participar de la Cumbre del G20. Allí se encontrará con Kristalina Georgieva para intentar avanzar en el "moño" que le hace falta poner al acuerdo con el FMI, tal como lo explica el propio Gobierno.

En Buenos Aires, Washington y Sudáfrica la expectativa es la misma. Nadie espera una explicación acabada y determinante sobre la participación de Milei en persona en el escándalo de $LIBRA, pero si saber si la credibilidad y la operatividad política de Milei quedó indemne despues de la tormenta. Los errores en el poder nunca son determinantes: lo que importa es el tamaño de la herida que dejan.

Argentina tiene mucho por delante antes de salir de la ciénaga en la que quedó tras cuatro mandatos de kirchnerismo y la destrucción de su economía, su cultura, su equilibrio social y la credibilidad toda como país. ¿Alcanza con Milei para esa tarea? Muchos en el mundo creen que si y algunos con un fanatismo preocupante; otros esperan señales para ir avanzando en su optimismo, sobre todo lo que deben decidir inversiones que atornillen dólares en suelo argentino. Esos son los que mas están mirando los movimientos de estas horas.

"Soy fanático de la tecnología y por hacerle un servicio a los argentinos me comí un cachetazo", fue la frase de Javier Milei que quedó impactando en el aire. Y tambien algunos nombres como el de Hayden Mark Davis o Mauricio Novelli, que tiene relación con Milei desde hace años y fue organizaron de la Techforum donde hubo acercamientos a esta idea. Milei no niega nada, solo afirma que ninguno de sus movimientos del viernes en "X" chocan con la Ley de Ética Pública. El veredicto esta pendiente y no se cerró como hubiera pretendido La Libertad Avanza.

Todas las palabras que giran por estas horas alrededor del polémico caso del lanzamiento fallido de $LIBRA remiten a un peligro político económico sin antecedentes en la historia reciente del país. Y muchas de las acciones que el oficialismo emprende, en público y privado, dejan al desnudo otra actividad mucho mas complicada aun: la búsqueda de un culpable dentro de la estructura de La Libertad Avanza que explique cómo el presidente de la Nación terminó apoyando un proyecto basado en el financiamiento que aporta el lanzamiento de una criptomoneda.

La discusión esencial en el debate público debe dividirse entre la responsabilidad del presidente y la chance de que alguien más haya facilitado la metida de pata (en el mejor de los casos) presidencial. No hay que esperar que el señor Hayden Mark Davis aporte claridad al escándalo por estas horas. Sus declaraciones mas bien lo ubican en el terreno de alguien que quiere salvar su posición lanzando medias palabras que pueden tanto sonar a amenazas veladas contra alguien como a intentos por bajar la presión del tema. El reportaje a un especialista en criptos en Estados Unidos pareció más un ejercicio circense de evasión que una explicación seria.

El propio Javier Milei apuntó a un investigación judicial para conocer si hay algún responsable más. No parece que la guillotina vaya en su circulo más cercano. Todo esta en veremos: el round de este martes en Nueva York no será definitivo, pero si esencial.