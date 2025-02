El rugido de $LIBRA: ¿ignorancia presidencial o maniobra delictiva?

Argentina acaba de vivir su propio episodio de El Lobo de Wall Street, pero con un protagonista inesperado: el presidente Javier Milei. Un simple tuit suyo convirtió una criptomoneda fantasma en un boom financiero, para luego estallar en la cara de 40.000 inversores. ¿Qué pasó realmente con $LIBRA? ¿Fue un error de cálculo, una imprudencia o hay indicios de un delito financiero? Aquí te lo explicamos como nadie más lo ha hecho.

Paso 1: La Llamada Presidencial al Éxito

El 15 de febrero, en su cuenta de X (antes Twitter), Milei escribió:

”¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.”

Ese solo mensaje bastó para que miles de argentinos corrieran a comprar $LIBRA como si fuera la nueva gallina de los huevos de oro. El precio pasó de ser insignificante a dispararse más de un 500.000% en cuestión de horas.

Lo que la gente no sabía era que $LIBRA no tenía respaldo legal, no estaba registrada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y nadie sabía quién estaba detrás del proyecto. Era, básicamente, un fantasma con redes sociales.

Paso 2: La Caída – ¿Fraude, Imprudencia o Delito?

Como en toda buena historia de estafas financieras, el auge de $LIBRA duró lo que un suspiro. Apenas el precio alcanzó los US$5,20, los desarrolladores retiraron todo el dinero y la moneda se desplomó un 85% en minutos.

Este esquema se conoce como rug pull, o “tirón de alfombra”: los creadores de la criptomoneda inflan artificialmente su valor para luego huir con el dinero de los inversores incautos.

Y aquí viene la pregunta clave: ¿Quién se llevó el dinero? Y, más importante aún: ¿Javier Milei tuvo algún tipo de beneficio económico en esta operación?

¿Imprudencia o Delito? Lo Que NO Se Está Diciendo

Hasta ahora, la discusión ha girado en torno a si Milei actuó de manera imprudente. Pero la verdadera pregunta es: ¿Hubo un delito formal?

?? ¿Milei tuvo contacto con los creadores de $LIBRA?

Se ha confirmado que el presidente mantuvo comunicación con los desarrolladores antes de la promoción de la criptomoneda. En octubre de 2024, Milei se reunió con representantes de KIP Protocol, la empresa detrás de $LIBRA, durante el Tech Forum LATAM. Sin embargo, la naturaleza exacta de estas interacciones y si influyeron en la promoción de $LIBRA aún están bajo investigación.

?? ¿Milei o su entorno ganaron dinero con esto?

Actualmente, no hay evidencia pública que indique que Milei o su círculo cercano hayan obtenido beneficios económicos directos de esta operación. No obstante, la justicia argentina está investigando posibles conexiones financieras que puedan revelar un delito de uso de información privilegiada o fraude bursátil.

?? ¿Puede ser procesado penalmente?

Si se comprueba que hubo un enriquecimiento directo o indirecto a partir de la promoción de $LIBRA, Milei podría enfrentar acusaciones graves, incluyendo:

• Fraude financiero (Art. 172 del Código Penal).

• Manipulación de mercado (normativa de la Comisión Nacional de Valores).

• Uso de información privilegiada (si hubo acceso a datos que beneficiaron a algunos en perjuicio de otros).

Aunque la publicidad engañosa es un tema menor comparado con esto, si hubo una intención de lucro, podríamos estar ante un caso de fraude agravado.

El Rugido de $LIBRA: ¿Ignorancia Presidencial o Maniobra Delictiva?

Para que una inversión sea segura en Argentina, hay reglas básicas que nadie cumplió en este caso:

1?? Registro en la Comisión Nacional de Valores (CNV) – OMISIÓN CLAVE

?? Error: Toda inversión que se ofrezca al público debe registrarse en la CNV para garantizar que no sea fraudulenta. $LIBRA no existía en ningún registro oficial.

?? Sin control de la CNV, cualquiera puede inflar una criptomoneda y desaparecer con el dinero sin que nadie pueda reclamar.

2?? Publicidad Engañosa – El Factor Milei

?? Posible violación: Si una persona con gran influencia promociona un producto financiero que resulta ser fraudulento, ¿es responsable de las pérdidas?

?? Si se prueba que Milei sabía que $LIBRA era riesgosa pero igual la promocionó, podría haber incurrido en fraude.

3?? Protección al Consumidor – ¿Y El Estado?

?? Falta de advertencias: En otros países, los organismos de control habrían emitido alertas sobre $LIBRA en cuestión de horas para proteger a los inversores.

?? En Argentina, no hubo ninguna intervención oficial antes del colapso.

No Fue un Accidente, Fue un Escándalo Evitable

Este no fue un simple error. Fue una falla del sistema combinada con una irresponsabilidad presidencial. Pero la clave ahora es determinar si también hubo un delito.

Si queremos evitar que esto vuelva a ocurrir, Argentina necesita:

?? Regulación clara de las criptomonedas.

?? Prohibición de promoción de activos no regulados por figuras públicas.

?? Investigación profunda sobre los beneficiarios de esta operación.

¿Javier Milei solo fue imprudente o hay algo más? La justicia deberá responder. Lo único seguro es que miles de argentinos han perdido su dinero en un escándalo que pudo haberse evitado.