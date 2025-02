El Gobierno invirtió casi $60.000 millones en 2024 para la ampliación del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza desembolsó casi $60.000 millones para financiar durante 2024 las obras de ampliación del Metrotranvía. Los trabajos para extender el servicio de transporte público hasta Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto en Las Heras tienen actualmente un avance del 30%.

Se trata de una de las obras públicas priorizada por el Gobierno de Mendoza y que el gobernador Alfredo Cornejo destaca especialmente cada vez que se refiere al sistema de transporte público de la provincia.

El Ejecutivo provincial adjudicó a mediados de 2023 este ambicioso proyecto de infraestructura a la empresa CEOSA, que fue la única oferente que se presentó a la licitación pública. Los trabajos comenzaron en ese entonces con un importante anticipo de $4 mil millones, el cual se realizó en medio de un contexto de aceleración de la inflación y aumento del valor del dólar. Tiempo después se giraron otros $4 mil millones durante ese mismo año.

En tanto, la mayor inversión se produjo durante el 2024. En febrero el Gobierno otorgó $1.000 millones, en marzo $ 2.811.724.131,17, en abril otros $2.400 millones, en mayo sumaron $5.443.802.942. A su vez, en junio se destinaron $2.830.920.335, en julio $ 3.374.104.763 y en agosto otros $7.312.079.902. En tanto, durante octubre se aprobaron dos aportes, uno a comienzos del mes de $3.094.999.593,93 y el segundo firmado el 29 de octubre que fue de $6.706.266.452. Finalmente, en noviembre se desembolsaron $12.192.158.157 y en diciembre $9.125.357.262.

La suma de todos estos giros provenientes de las arcas públicas arroja un total de $56.291.413.538,10, a los que deben sumarse unos $3.193 millones, provenientes de unos bonos verdes que colocó el Gobierno a comienzos de 2024 por obtener financiamiento para la obra.

Es decir que durante todo el 2024 el gobierno de Alfredo Cornejo invirtió $59.484.413.538,10 para pagar los avances de las obras de las distintas etapas de la ampliación del Metrotranvía.

Cabe resaltar que el Gobierno provincial incorporó en el Presupuesto 2024 un pedido de autorización para tomar deuda por $29.882 millones para financiar los costos de inversión que demande esta obra. No obstante, no hizo uso de ese endeudamiento a lo largo del año, considerando que no había buenas condiciones para tomar créditos en la actualidad.

Esta autorización alcanza al periodo 2024-2025 y el monto original se actualiza en base a la evolución de los valores del índice de la construcción, lo que implica que el Ejecutivo provincial podría tomar deuda el año que viene también por alrededor de $ 60.000 millones.