Penas más duras por incendios: el oficialismo cajoneó un proyecto que ahora revive

En las últimas horas el Gobierno nacional adelantó su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para elevar las condenas a quienes provoquen incendios. La iniciativa generó la reacción de los diputados de Encuentro Federal, que el año pasado habían presentado ideas muy similares a las que ahora impulsa La Libertad Avanza, pero que el año pasado no prosperaron a pesar de los incendios que avanzaban en Córdoba en aquel momento.

Precisamente en septiembre del año pasado, mientras había múltiples detenidos en esa provincia, MDZ dio a conocer la iniciativa que finalmente no vio la luz. El proyecto elevaba las penas mínimas y máximas para incendios intencionales o por negligencia, con similitudes al que ahora agita el Gobierno en medio del drama en El Bolsón.

Según indicaba ese texto, las penas mínimas pasaban a ser de 4 años y se elevaban los máximos teniendo en cuenta las consecuencias en las personas, medio ambiente y aparato productivo. De esta manera, los incendios forestales ya sean intencionales o por negligencias ya no serían un delito excarcelable en ninguna de sus escalas.

También se impulsaba una figura no prevista que es la de lesiones graves o gravísimas que le producen una lesión permanente en sus capacidades". Sobre estos casos, el proyecto proponía "reclusión o prisión de ocho a dieciséis años si el hecho fuere causa inmediata de lesiones graves o gravísimas de alguna persona".

Los cambios propuestos por Juan Brügge junto con Ignacio García Aresca eran reclamados por la Justicia cordobesa ya que la mayoría de los detenidos volvían a sus casas debido al mínimo de tres años, excarcelable.

Ahora, el Gobierno también propone modificaciones que incrementarían las penas de esta manera.

4 a 12 años de prisión en los casos generales.

Hasta 25 años si el incendio causa la muerte de una o más personas o genera un riesgo grave para la población

Agravantes cuando los incendios afecten bosques, plantaciones o ecosistemas protegidos.

Agravantes si el incendio se realiza con el objetivo de intimidar al Gobierno.

Agravantes cuando el fuego ponga en riesgo infraestructura crítica o recursos naturales

Si bien lo importante es que, más allá de los nombres y los partidos, un proyecto de este tipo sea ley, el diputado Brügge afirmó a MDZ que en el Gobierno "hay oportunismo puro" y reveló: "El año pasado se avanzó en un dictamen que no nos gustó porque el mismo Gobierno me manifestó que los mínimos no lo querían aumentar con una serie de excusas".

"Nosotros firmamos el dictamen en disidencia porque queríamos que se aumentaran los mínimos. El 186 del Código Penal establece para el incendio intencional un mínimo de 3 años, que es excarcelable y nosotros queremos 4", insistió el legislador al remarcar el positivo cambio del oficialismo para avanzar en penas más duras para quienes cometen desastres ambientales.

Desde Encuentro Federal lamentan que el año pasado, en medio de ruinas que avanzaban en Córdoba, "nunca se llegó al recinto y ahora entre gallos y medianoches el oficialismo trata de impulsar un proyecto en el cual no fuimos consultados, pero eleva los mínimos a cuatro años como veníamos diciendo nosotros y pedía la Justicia de Córdoba".

De todos modos, Brügge concluye: "Esperemos que manden el proyecto, no se tiene que quemar media Argentina para que se den cuenta que algo hay que hacer".