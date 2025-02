Lázaro Báez recibió un duro cachetazo de la Corte Suprema: rechazó un recurso extraordinario presentado el empresario

Los últimos sucesos de la semana no son favorables al kirchnerismo y su órbita. La media sanción del proyecto de Ficha Limpia, que de aprobarse la semana próxima en el Senado, no permitiría una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner; la solicitud por parte de la fiscalía para agravar las penas de la expresidenta en la causa Vialidad.

En este contexto, una figura vinculada a la administración de Néstor y Cristina Kirchner, recibió un duro golpe. Se trata del rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este jueves, al recurso extraordinario presentado por la defensa de Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como "La ruta del dinero K".

El Tribunal Oral Federal 4 había decidido mantener el arresto domiciliario de Báez bajo el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. La defensa apeló esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría rechazó el pedido. Ante la negativa, la defensa elevó un nuevo recurso y llevó la cuestión a la Corte Suprema.

No obstante, el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso porque no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 7 inciso a y c del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, en donde, justamente, se establecen los estándares para acceder a la Corte.

El recorrido Judicial de Lázaro Báez inició en abril de 2016 cuando fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa de "la ruta del dinero K". A partir de ahí, estuvo preso en la cárcel de Ezeiza hasta julio de 2020, cuando se le concedió la prisión domiciliaria en Buenos Aires. Casi un año después, en febrero de 2021, fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Luego, en diciembre de 2022, llegó su segunda condena. Esta vez, a 6 años de prisión por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo fue ratificado el año pasado por la Cámara Federal de Casación. En junio de 2024, Báez fue condenado a 3 años y medio de prisión por la apropiación indebida de aportes de empleados de Austral Construcciones y otras empresas.

Finalmente, en agosto del año pasado, el empresario fue sentenciado a 4 años y medio por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero en Uruguay.