Jorge Macri: "El kirchnerismo cree que el delincuente es la víctima"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciará este jueves nuevas inversiones para reforzar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, tras la segunda fuga de presos registrada en la alcaldía del barrio de Caballito.

Según informó la Ciudad de Buenos Aires, se invertirá más de $85 mil millones en vehículos, equipamiento, cámaras y obras en comisarías y alcaidías para seguir reforzando la seguridad.

En su presentación, Jorge Macri enfatizó que "una sociedad que no honra a sus heroes es una sociedad que no los merece". En ese sentido, el dirigente porteño confirmó que se decidió "ampliar la asistencia economica para las familias de los efectivos y bomberos caídos más allá de si llevaban puesto no su uniforme porque lo que los define es la valentía de arriesgar su propia vida".

Macri destacó otra medida para las familias de las fuerzas de seguridad: "Vamos a asegurar vacantes para que sus hijos sigan estudiando en la Ciudad. No vamos a dejar sola a la familia policial".

El anuncio también incluyó la confirmación de "1000 cámaras más con teconología de punta para detectar profugos". Jorge Macri preciso después que "700 colectivos ya tienen cámaras,un compromiso asumido hace muy poco".

El alcalde porteño también recordó los sucesivos hechos de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y con "efectivos baleados casi a diario", relató. A propósito, afirmó que "el kircherismo cree que el delincuente es la víctima":

“Convivimos con una provincia de Buenos Aires descontrolada, que es tierra de nadie, y la Ciudad es una frontera para el delito. El kirchnerismo cree que el delincuente es la víctima, por eso no los detienen o los liberan. Acá en la Ciudad delinquir no es gratis”, resaltó.

El Presupuesto 2025, aprobado a fines del año pasado, prioriza el combate a la inseguridad, destinando el 16,5% del total proyectado al área de seguridad, el porcentaje más alto en su historia.

Los fondos contemplan la compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad, nuevos patrulleros, pistolas taser y byrna, más cámaras de videovigilancia, mayor presencia policial en las calles y la instalación de nuevos Puntos Seguros.

Noticia en desarrollo