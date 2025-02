El Gobierno descarta ampliar la Corte y desafía al PJ: “Queremos ver si se animan a no levantar la mano por Lijo”

Prevalece el optimismo en Casa Rosada con respecto al pliego de Ariel Lijo para ocupar la vacante en la Corte Suprema. Tras juntar las firmas del dictamen, confían en que el próximo jueves estarán los dos tercios necesarios del cuerpo para convalidar su postulación, en el marco de la misma sesión que debatirá el proyecto de la suspensión de las PASO.

Fuentes oficiales afirman que hay un apoyo mayoritario de la oposición dialoguista, más allá del rechazo por adelantado de algunos senadores aliados.

En ese marco, los funcionarios de la mesa chica aseguran que “el peronismo hará su aporte”. Hay conversaciones individuales con gobernadores y aquellos senadores del PJ que vienen acompañando casi sistemáticamente en la agenda parlamentaria del Gobierno. Esas fuentes oficiales dan cuenta que esos legisladores votarán favorablemente de suspender las primarias y le dirán sí a Lijo.

“Hay 8 senadores que ya sabemos que acompañarán en el recinto”, aseguraron desde Balcarce 50. Los armadores políticos de Javier Milei contabilizan el apoyo de los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Raúl Jalil. Esperan que se sumen senadores por Santa Fe y el ya conocido ejemplo de Sergio Uñac, de San Juan, que manifestó su voto favorable por redes sociales. Además, cuentan al peronista anti K, Juan Carlos Romero y suman a la santiagueña Claudia Ledesma, entre otros casos.

Fin de las negociaciones con el kirchnerismo

En diálogo con MDZ, fuentes inobjetables del Ejecutivo señalaron que “se terminaron las negociaciones con el kirchnerismo”. “Era acompañar los pliegos de Lijo y García Mansilla y después tratábamos lo de ampliar la Corte e incorporar a una mujer. La oferta expiró”, aclararon desde el despacho presidencial.

“Solo estamos diciendo aprueben los pliegos, no estamos hablando de ampliar la Corte. Los senadores deben levantar o no levantar la mano, quiero ver los senadores del PJ como votan, si votan en contra que voten en contra. “Quiero ver quién se anima a no levantar la mano por Lijo”, cerraron.

El posicionamiento del Gobierno surge luego de las declaraciones públicas del jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans. “Para que haya un acuerdo, obviamente pueden poner uno de ellos y ponemos uno nosotros. Queremos una mujer en la Corte. La firma de Corpacci no quiere decir que haya dos tercios para el tratamiento de nadie. Fue una forma de decir que estamos dispuestos a conversar. Primero queremos una mujer en la Corte”, había señalado el formoseño a fin de año.

"Y aparte de eso, queremos una persona que tenga la visión que nosotros tenemos del Estado y que imparta justicia a partir de esa visión del Estado. Ellos dicen que son 39. Nosotros somos 33. Para que haya un acuerdo, obviamente pueden poner uno de ellos y ponemos uno nosotros”, declaró.

El caso de García Mansilla

A diferencia del caso de Ariel Lijo, el Gobierno no juntó las firmas requeridas para aprobar al doctor Manuel García Mansilla y piensa en nombrarlo por decreto. La decisión podría confirmarse en los próximos días, precisan en Casa Rosada.