Sesión caliente: un diputado de Unión por la Patria explotó contra Fernando Iglesias y lo tildó de "pelotudo"

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Manuel Pedrini cargó contra su par del PRO Fernando Iglesias, a quien llamó "pelotudo" e "imbécil" luego de que el legislador lo tratara de "loco".

Al hacer uso de la palabra durante la sesión por el proyecto de Ficha Limpia, el diputado peronista recordó que, con la complicidad del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y del diputado del PRO Gerardo Milman, el 1 de septiembre de 2022 se produjo en la Ciudad de Buenos Aires un atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner.

"Proscribir a Cristina es lo más leve que hicieron" contra la expresidenta, aseguró el legislador kirchnerista, que aseguró que "primero intentaron matarla".

"Tienen que explicar por qué los fondos de la familia del ministro de Economía iban para (Jonathan) Morel y Revolución Federal", agregó Pedrini, que en ese momento fue interrumpido por los gritos de Fernando Iglesias.

Con gesticulaciones, el diputado peronista le aclaró al macrista que él no es "ningún loco" y acusó al PRO y a La Libertad Avanza (LLA) de estar "involucrados en el atentado contra Cristina" Fernández de Kirchner.

"Sí, Fernando Iglesias, tu partido y el que tenés sentado al lado están involucrados en un intento de asesinato. ¡Caraduras! Y ustedes vienen hablar de libertad, ¡sinvergüenzas!", tronó. Y prosiguió: "¡Pelotudo sos vos! Yo no soy ningún loco, ¡imbécil!".

Acto seguido, se preguntó por el paradero de Milman, quien de acuerdo a un testigo del caso, le habría dicho a dos asesoras, horas antes del atentado, que él estaría camino a la costa cuando sucediera el ataque magnicida contra Cristina Fernández de Kirchner.

La embestida de Juan Manuel Pedrini

"¿Por qué no aparece ese sinvergüenza?", lanzó Pedrini y volvió a dirigirse a Iglesias: "¿De qué locura me hablas? ¡Chanta! ¡Loco sos vos! No voy a soportar agravios de este personaje menor de la política argentina y de estos caraduras que encima vienen a hablar de doble conforme".

A propósito de esto último, Pedrini recordó que el presidenta Mauricio Macri había sido condenado en segunda instancia por contrabando cuando asumió en diciembre de 2015.

"A Cristina la acusan de que se hicieron obras en una jurisdicción que no era la que ella administraba. Los recursos salieron del presupuesto nacional que votó este Congreso. Cristina va a ser la primera presidenta condenada por ejecutar el presupuesto nacional. Tal vez por eso no quieren tener presupuesto", evaluó.

Y concluyó: "Estos señores involucrados en el atentado a una ciudadana argentina y que hicieron presidente a una persona condenada en segunda instancia por contrabando de ninguna manera pueden venir a hablar de Ficha Limpia. Son los principales corruptos que recuerde la democracia argentina".