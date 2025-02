Las inversiones que ha hecho el SUTE en los últimos dos años

Construir, construir y construir. Parece un mantra, pero lo cierto es que no hay docente de Mendoza afiliado al SUTE que no hable de esto: el sindicato inauguró sedes, construyó o refaccionó campings y edificó salones en 16 de los 18 departamentos de Mendoza en los últimos dos años. La conducción que lleva adelante la agrupación Azul Naranja, con Carina Sedano como secretaria general y Gustavo Correa como secretario gremial a la cabeza, no paran con las obras e incluso proyectan más.

El dinero sale de las arcas sindicales, especialmente, si se tiene en cuenta que el gremio firmó acuerdos paritarios en los últimos 48 meses que le permiten cobrar una cuota solidaria a los no afiliados, además del aporte sindical de los afiliados.

Alta demanda

Son muchísimos los docentes que disfrutaron del verano 2025 en alguno de los seis campings sindicales. Por ejemplo, el de Maipú, ubicado en la calle El Porvenir, tiene dos piletas (una grande y otra chica); baños, una cancha de fútbol 11, otra de voley playero, estacionamiento y SUM. Además, hace unos días comenzó a construirse un salón de usos múltiples.

Hay cinco campings más por los distintos puntos de Mendoza: en San Rafael, Tunuyán, Bermejo, La Paz y San Martín. Recientemente, se sumó uno más en Lavalle y se proyecta, para mediados de año, la inauguración del camping de Santa Rosa. Los seis primeros tienen escuela de verano con cuotas accesibles para quienes estén afiliados. La entrada por dia para los afiliados cuesta 17.000 pesos, mientras que para los no afiliados 25.0000 pesos.

Por supuesto, el costo de la temporada de pileta es muchísimo más conveniente afrontar el pago día. Por ejemplo, una familia de hasta cuatro personas pagó 50.000 pesos la temporada, más 4 cuotas de 15.000.

Hay docentes que critican estas inversiones en obras, especialmente, porque piden que el sindicato se enfoque en mejores sueldos para los maestros y no en construir sedes ni campings. También cuestionan el papel que juega el SUTE en las paritarias, en las que acordó en casi todas, casi sin rechazo, en vez de elegir medidas de fuerzas más contundentes, a riesgo de que las negociaciones fracasen. Las autoridades del gremio se amparan en que todo se decide por plenario.

Más obras

Bien cerquita de la sede central del SUTE, por Coronel Plaza de Ciudad, entre 25 de Mayo y Perú, se está construyendo un hogar de día. Es una obra que tiene más de 1.000 metros cubiertos de construcción. Tiene una pileta climatizada, un SUM y un gimnasio especialmente para docentes jubilados.

El Hogar de día que está construyendo el SUTE

Siguiendo en el Gran Mendoza, el SUTE abrió una sede nueva en Las Heras, está a una cuadra de la plaza del departamento. Tiene un salón con más de 200 metros, con baños exteriores, cocina y cocheras. Además, la sede tiene dos plantas que representan unos 300 metros cubiertos.

El terreno, que es el del sindicato es de más de 1.000 metros. Fue inaugurada el viernes 20 de septiembre del año pasado. La sede fue construida a partir de un trabajo conjunto con una cooperativa del barrio San Martín. La sede del sindicato que queda en la calle Dr Moreno de Las Heras

El salón de usos múltiples del camping de Maipú, también en construcción, tiene casi 500 metros cubiertos, que quedan en 200 sin la cocina, la barra y los baños que están contemplados. El lugar ya tiene un sum, sin embargo, ahora el sindicato está construyendo uno más grande. La obra comenzó el 4 de febrero y el inicio contó con la presencia del intendente Matías Stevanato (PJ) quien estuvo conversando con Correa el día que se empezó a trabajar en el salón.

Se estima que terminará a fin de año y que podrá albergar a unas 200 personas. La inversión en ese camping que queda en Coquimbito, ha sido grande. De hecho, hace un año y medio se inauguraron quinchos.

Por otro lado, en Maipú, también se construirá una sede cerca de la plaza departamental. Ya se demolió el edificio que había y habrá una sede con unos 400 metros, de dos plantas. El salón abajo y las oficinas de las autoridades estará en planta alta. El nuevo salón del camping de Maipú

El pasado 7 de febrero, con la presencia del intendente Edgardo Gonzalez, el SUTE inauguró un camping, ya que no había ninguno del gremio en el departamento. Tiene 10 quinchos, un salón para 180 pesonas en un terreno de 6.000 metros.

Pero no será lo único que habrá allí. También aunque ya fue puede usarse con lo que hay, habrá camarines, pileta y una cancha de fútbol.Es la primera vez que el sindicato tiene un espacio así en el lugar, que queda lejos de los otros camping de la provincia. Por lo tanto, los afiliados no se tendrán que trasladar como hacían antes, por ejemplo al de Bermejo. Los quinchos del camping de Lavalle

En ciudad de Mendoza, además de la sede central que ya existe, se está construyendo una nueva sede del departamento, Queda en la calle Entre Ríos entre Federico Moreno y Salta. Es un terreno de 500 metros en el que se está haciendo la sede con un salón para las actividades del sindicato. Tendrá además, baños exteriores y cocina para quienes quieran usar el salón.

En Santa Rosa, el SUTE hará un camping similar al de Lavalle. De hecho cuando arrancaron las obras, a mediados de enero, las autoridades sindicales se reunieron con la intendenta Flor Destéfanis (PJ). El predio lo adquirió el gremio en Las Catitas y va a tener la sede social, un salón de usos múltiples, una pileta, churrasqueras, estacionamiento. Estará en relación con el municipio y las escuelas- que son todas públicas-. Se proyecta el final de obra para dentro de 6 meses.

"Todo esto que estamos haciendo, lo arrancamos hace dos años", contó a MDZ el secretario gremial del sindicato, Correa. "En todos los departamentos tenemos sede, salón y además los campings. Nos está faltando Malargüe y Godoy Cruz. En el resto de los 16 departamentos hemos hecho algo, Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue la sede de Luján de Cuyo", explicó.