Sabrina Ajmechet vaticina que Diputados aprobará Ficha Limpia: "Chorros y política, asuntos separados"

En una semana cargada de negociaciones y debates, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet analizó el panorama legislativo. Con algunos proyectos elevados al Senado con media sanción, este miércoles estarán puestos los focos en el tratamiento de Ficha Limpia dentro de Diputados. Cómo se articula el oficialismo, los dialoguistas y el kirchnerismo, que peleará para frenarlo.

La bullrichista reconoció que la interna de Juntos por el Cambio del 2023 arruinó el futuro de la alianza y, de hecho, se manifestó cansada de la crisis que atraviesa el partido amarillo actualmente. Es partidaria, por lo tanto, de que en estas elecciones se deberán cerrar acuerdos con La Libertad Avanza.

También habló de un quiebre dentro de Unión por la Patria, que se vio reflejado con claridad en la votación por la suspensión de las PASO. Sin embargo, con los ojos puestos en Provincia de Buenos Aires, consideró: "El kirchnerismo no está muerto y si no podemos ponernos de acuerdo entre los partidos que tenemos ideas muy similares, lo que estamos haciendo es dejarle la cancha abierta para que siga arruinándole la vida a los bonaerenses".

- ¿Te volvés a candidatear este año?

- Sí, quiero seguir en el Congreso. De hecho, yo entré y empecé a hacer política partidaria siendo diputada nacional por el ofrecimiento de Patricia Bullrich en el 2021 y la realidad es que el Congreso, como en todos los laburos, tiene una curva de aprendizaje importante. Y el año pasado lo que sentí es que ya sabía bien lo que estaba haciendo. Obviamente este año, ya entendiendo bien cómo se mueve el Congreso, cómo puedo ser una buena diputada, lo que aspiro es renovar y poder trabajar 4 años más.

- ¿Vas a seguir de la mano del PRO?

- Voy a seguir haciendo política con Patricia, como hice siempre. Yo espero que nosotros en las elecciones nacionales vayamos juntos el PRO y La Libertad Avanza. La realidad es que a mí me asusta mucho lo que va a pasar con el kirchnerismo, porque tengo todo el recuerdo del 2017. Mauricio presidente, la economía iba bien, a las elecciones del 2017 Cambiemos las ganó por muchísimo y en el 2019 Alberto Fernández presidente. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que todos los que queremos el cambio tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo dentro de 2 años y que sea un retroceso total en todas las medidas que favorecieron a la Argentina en este tiempo. Por eso espero que vayamos juntos.

- ¿Y si esto no sucede, está entre tus posibilidades pasarte a La Libertad Avanza?

- Yo voy a seguir trabajando con Patricia. Yo entré como diputada con ella, en la campaña fui parte, estuve a cargo de los equipos técnicos de educación. Trabajo con Patricia, voy a seguir haciéndolo porque también entiendo que la razón por la cual yo empecé a ser política es un conjunto de ideas que tiene que ver con transformar la Argentina y yo veo eso reflejado tanto en el PRO como en la Libertad Avanza.

Ajmechet aseguró que sus ideales se ven representados por el PRO y LLA.

- ¿Y la relación con la UCR, cómo la ves? Tanto del PRO como de la Libertad Avanza con la UCR.

- Yo creo que Cambiemos, Juntos por el Cambio, fue un gran aprendizaje. Algo que me pasó a mí cuando entré a la Cámara es que justamente por venir de otro lado yo conocía a muchos diputados de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, obviamente del PRO, mi partido, pero me di cuenta con muchos compañeros de banca que tal vez no se conocían tanto entre sí. Y la experiencia de Juntos por el Cambio en la oposición nos unió muchísimo. Después vino la interna (del 2023) y eso fue un flor de chispazos, pero quedó desde ese momento una relación superconsolidada que se ve en los proyectos que laburamos, el trabajo en comisiones. Yo tengo una excelente relación con los diputados del radicalismo. Es cierto que hoy cuando piensan en radicalismo tengo que pensar, al menos en el Congreso, en los radicalismos, ¿no? Porque hay dos bloques y tampoco es que los dos bloques son monolíticos y actúan orgánicamente.

- Son muy distintos.

- Pero hay muchos diputados radicales con los que tengo excelentes experiencias de laburo y hay algunos que son amigos personales también.

- Este miércoles, Diputados va a tratar el proyecto de Ficha Limpia. ¿Qué expectativas tenes?

- Otra vez más, que la tercera sea la vencida. Es un proyecto que muchos de nosotros decíamos mucho y trabajamos muy fuertemente, que inicialmente fue presentado por Silvia Lospenato y, en realidad, hay que recordarlo siempre que fue una iniciativa de la sociedad civil, con (Ramiro) Marra, con Fanny Mandelbaum, con 500.000 firmas de personas pidiendo que por favor no haya más chorros en política. Porque cuando hablamos de Ficha limpia, de lo que estamos hablando es de eso: chorros y política, asuntos separados, que es algo que se tendría que dar solo, pero lamentablemente no se da, y lo que nosotros vemos hace muchísimo tiempo es que hay gente que se sienta en una banca para tener fueros, justamente porque no tiene la ficha limpia, porque tiene una condena, condena confirmada, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos evitar con este proyecto que, no es el proyecto ideal de ficha limpia, porque tal vez a mí me gustaría que también existan dentro de ficha limpia otros delitos, que un abusador tampoco se pueda sentar en una banca de diputados o de senadores, pero sí es un proyecto que es superador al de diciembre porque incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Y la verdad es que estoy de acuerdo con que todos los que somos servidores públicos nos sentemos desde ese lugar, pensando en servir a la ciudadanía y no de ocupar una banca por cuestiones judiciales.

- Parece un poco complicado no pensar en Ficha Limpia y a la vez en Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?

- Sí, sí, obviamente. Ese es el caso más paradigmático, pero la verdad es que yo quiero salir de Cristina Fernández de Kirchner, porque después tenés a Unión por la Patria diciendo que nosotros lo que queremos es proscribirla, y a mí lo que me interesa es que nadie que afana se siente en una banca o que nadie que afana sea ministro. No es contra ella, el problema es que ella es una chorra, ahí sí, es un problema de ella, ¿no? Y de todos los argentinos que nos afanó. Pero esto no es una Ley contra una persona, es una Ley para todos los argentinos.

- ¿Qué expectativas tenés?

- Espero que salgan. Creo que va a ser muy duro para cualquiera que no esté ahí sentado dando quórum, creo que los ojos de la ciudadanía y ciertos momentos, ciertos proyectos de ley que nos están mirando, creo que este va a ser uno de ellos. No sé cómo va a ser el tratamiento en el Senado. Sigue dominado por el kirchnerismo, hoy más que antes, porque con la salida de dos senadores que hubo se fortaleció el bloque del Senado. Y queda claro que Unión por la Patria no quiere Ficha Limpia porque ellos no tienen ficha limpia. Entonces, mi expectativa real es que tenga media sanción en el Congreso, que sea aprobado por la Cámara de Diputados y presionar mucho a los senadores para que tengan que convertirlo en ley.

- ¿Y qué viste de la sesión de la semana pasada? PASO, Reiterancia, Juicio en Ausencia.

- La verdad es que fue una sesión que no sabíamos bien cómo llegábamos porque si bien Reiterancia y Juicio en la Ausencia eran dos proyectos que tenían acuerdo, que ya habían figurado en los órdenes del día de sesiones previas, siempre fueron sesiones fallidas. Entonces nunca habíamos llegado a tratarlo. Sabíamos que si estaban en el temario y había sesión, iban a a contar con el apoyo suficiente. Con las PASO no sabíamos muy bien cómo iba a ser el poroteo, ¿no? Iba a haber quórum e iban a alcanzar los votos, pero lo que vimos es que estaba sobrado.

- Y un tema que no puedo dejar de preguntarte, Presupuesto 2025, ¿qué opinas de que no haya sido incluido en las extraordinarias?

- Yo vi muy bien cómo se trabajó el Presupuesto en el 2024, en el momento que había que hacerlo, y vi cómo hubo un montón de para meterle agujeros al presupuesto, ¿qué quiero decir? Para hacer que ese presupuesto sea deficitario, para incluir cosas que realmente no se sabía cómo iban a ser pagadas. Entonces, eso significaba que como otros años iba a haber que emitir o iba a haber que endeudarse. Yo apoyo que el gobierno haya sostenido una posición en donde el déficit cero era innegociable. Me parece que entre todos tenemos que tomar conciencia de que esto es algo que tenemos que valorar y que no se trata del partido que gobierna, ¿por qué? Porque el déficit cero es lo que nos permite que vaya bajando la inflación, que se vaya desacelerando y es importantísimo el cambio que vimos en este sentido el año pasado. También es importantísimo cómo ya el año pasado empezamos a ver el impacto que tiene esto. Baja la inflación y baja la pobreza. Entonces, esto no se tiene que tratar de una política de un partido determinado, sino que es algo que todos los partidos debieran acompañar. Por eso estoy de acuerdo en que si nosotros no podemos en el Congreso ponernos de acuerdo en un presupuesto que no le haga un agujero a la Argentina, lamentablemente creo que la responsabilidad no recae solamente en el Ejecutivo Nacional, sino también en todos los que trataron de sabotear ese presupuesto con déficit cero.

- ¿Y justamente por eso no pensás que ahora ya está un poco desactualizado o que el Gobierno lo está llevando bien?

- No sigo día a día de cómo viene la ejecución. También estamos en febrero, ¿no? Y es demasiado pronto para saber cómo está trabajando. La Argentina tiene que tener presupuesto y en esto también quiero ser clara, así como no puede tener cualquier presupuesto y no se puede el gobierno dejar extorsionar por todos los que querían un presupuesto hiperdeficitario, al mismo tiempo nuestro orden está dado por la existencia de un presupuesto, por algo lo llamamos la ley de las leyes, ¿no? Es la ley más importante que se trata en el Congreso. Yo lo que espero es que también haya una nueva conformación de la Cámara, que la va a haber a partir del 10 de diciembre, y una conciencia por parte de los diputados y de los senadores de que el déficit cero es innegociable. Después veamos cómo distribuimos esa torta de plata que tiene el Estado, ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué es lo que se necesita? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo todos los años en el Congreso, pero entendiendo que no podemos gastar más de lo que tenemos.

- Volviendo a lo que son las elecciones, ¿cómo ves el mapa electoral? Sobre todo en provincia de Buenos Aires, que me parece que hoy es una de las principales preocupaciones.

- Sí, a mí ese lugar te diría que más me preocupa por lo que te mencionaba antes. El kirchnerismo no está muerto. Tenemos que entender que el kirchnerismo no está muerto y si no podemos ponernos de acuerdo partidos que tenemos ideas muy similares, lo que estamos haciendo es dejarle la cancha abierta para que siga arruinándole la vida a los bonaerenses. Estamos todos muy preocupados estos días con lo que está pasando en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, hay un desgobierno completo. Hay un gobernador que no le importa la seguridad y hay un ministro de seguridad que no hace su trabajo. Faltan varias decisiones, hay que ver qué pasa con las PASO, si se terminan o no suspendiendo, y eso va a cambiar el calendario electoral, pero la realidad es que espero que se termine acordando. Todas las fuerzas que sabemos que lo bueno para los bonaerenses es que Kicillof, en vez de aumentar su poder, se vaya restringiendo para que en dos años gane otro partido político y los bonaerenses tengan la oportunidad de tener una mejor provincia, yo creo que todos esos tenemos que ir juntos.

- ¿A Kicillof lo ves candidateándose para presidente en dos años?

- Me parece una locura. Es lo mismo que pasaba cuando nos preguntábamos si Alberto Fernández se iba a reelegir. Son gobiernos desastrosos, bajo cualquier parámetro normal se tendrían que ir a su casa avergonzadísimos por lo que hicieron. Alberto Fernández por haber arruinado a la Argentina durante 4 años y Kicillof por ser un gobernador horrendo. Entonces, que nosotros nos estemos preguntando sobre las chances electorales de Kicillof, me parece una locura. Está completamente desconectada la performance del político, del gobernador en este caso, con las chances de su carrera futura y la verdad es que eso no puede ser así. Yo espero que le vaya muy mal si se presenta a elecciones, porque de lo que habla es de una ciudadanía exigente que no aguanta más a un tipo que cometió todos los errores como ministro de economía y que está haciendo que los bonaerenses tengan una peor calidad de vida, y estamos hablando peor calidad de vida en todos los sentidos: educativos, en salud y que ahora vemos cómo están matando a dos personas por día en la provincia de Buenos Aires, están asesinando a dos bonaerenses todos los días. Y lo comparo con Alberto Fernández porque no hace nada. Es como cuando nosotros veíamos que íbamos camino a la hiper derechito, transitando cada día a la hiper, y el gobierno no tomaba -ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa en ese momento- ninguna decisión sobre cómo revertir ese curso económico. Ahora está estallada la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y lo único que hace Axel es quejarse como un niño con el Gobierno nacional porque no le dan partidas. La verdad es que tiene que cambiar la situación para los bonaerenses.

- Sergio Massa, recién lo nombrabas... está un poco desaparecido, ¿no?

- Aparece en momentos clave, ¿no?

- Como en la marcha.

- Sí. Unión por la Patria está también transitando... no sé bien qué es lo que está transitando. Iba a decir una renovación, pero no lo sé porque la verdad es que la presidencia del partido es de Cristina Fernández de Kirchner y eso no tiene olor a renovación. Pero sí tiene una crisis interna muy grande, tal vez los peronistas son más inteligentes en no ventilar tanto sus internas como lo hacemos los otros partidos, pero todos sabemos que la hay. El otro día en el Congreso también quedó muy claro, en la elección de las PASO la gran perdedora fue Cristina Fernández de Kirchner, porque no pudo contener a la tropa.

- Fue increíble la división que hubo en Unión por la Patria. De hecho, lo hablábamos antes, la cantidad de votos afirmativos que hubo que sorprendieron.

- Absolutamente, y eso es porque no solamente los diputados más cercanos a Alberto Fernández, si es que todavía se puede hablar de diputados cercanos a Alberto Fernández, pero quienes durante su gobierno estuvieron más cerca de él y de Sergio Massa, que apoyaban la suspensión de las PASO, la realidad es que también hubo algunos diputados más cercanos a Cristina que nos sorprendieron cómo votaron.

Ajmechet fue lapidaria con la gestión de Axel Kicillof en PBA.

- Y en las internas del PRO, ¿cómo ves al partido? ¿Cómo lo ves a Mauricio Macri?

- Yo estoy agotada de las internas del PRO. A mí me parece que el PRO necesita un aprendizaje sobre lo que sucedió, lo que nos hizo nuestra interna a nosotros mismos. La verdad es que nos hizo muy mal. La ciudadanía lo tenía muy claro, nos decía todo el tiempo "dejen de pelearse" y nosotros teníamos una soberbia absoluta de "no, nos podemos seguir peleando si total vamos a ser gobierno". Bueno, no somos gobierno, salimos terceros y es responsabilidad nuestra por pelearnos. Si hay algo que yo creo que no hay que encender o no hay que alimentar, es la interna del PRO. Somos un partido que tenemos ideas sólidas sobre el cambio que necesita la Argentina. Tenemos también una situación compleja, porque nuestras ideas son encarnadas por quien hoy preside la nación, Milei, y está llevando adelante un plan económico y un plan en diferentes sectores que nosotros trabajamos para nuestra campaña. Hoy nos toca acompañar, pero tenemos que hacerlo sin pelearnos.

- ¿Crees que va a poder haber un Juntos por el Cambio nuevo, quizás?

- Espero que no, porque hay muchos sectores que eran parte de Juntos por el Cambio, que desde que empezó este gobierno están votando con el kirchnerismo y se sienten parte de la oposición. Lo que está haciendo este gobierno en materia económica es lo que todos los que estábamos en Juntos por el Cambio acompañando a los candidatos a presidente, sabíamos que había que hacer. En muchos casos eran decisiones difíciles, poco amigables, poco populares, pero que había que hacerlas y nosotros los vimos en sus bancas tejiendo oposición. Entonces, yo no tengo ganas de volver a hacer una alianza con ellos; yo no quiero hacer una alianza con (Martín) Lousteau. Quedó clarísimo que yo no comparto el proyecto de país que tiene Martín Lousteau, y todo eso estaba confundido dentro de Juntos por el Cambio.

- Y tu relación con Cristian Ritondo, ¿cómo es?

- Muy buena, es un gran presidente de bloque, Cristian. Realmente es un bloque difícil de de conducir y está siendo un laburo impresionante.

- Por último, ya para cerrar, ¿cómo ves a Mauricio Macri en este año electoral?

- No sé qué querrá hacer Mauricio, esa es una pregunta que nos hacen a todos porque no está Mauricio acá sentado, que es el único que puede responderlo.

- Pero, ¿te gustaría que se candidateara?

- No lo sé, yo lo que no quiero es que esto se convierta en una cuestión personal en donde nosotros estamos discutiendo entre nosotros. Yo creo que la estrategia que tendríamos que tener es aquella que nos dé más votos a todos los que queremos sostener el cambio que este gobierno viene llevando adelante y que nosotros venimos planteando desde que trabajábamos para que Mauricio Macri fuera presidente.

Video: mirá la entrevista completa a Sabrina Ajmechet