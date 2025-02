Tras las críticas a Domingo Cavallo, Javier Milei echó a su hija de la Embajada argentina ante la OEA

El presidente Javier Milei le pidió la renuncia este lunes a Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo que se desempeñaba al frente de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El mandatario tomó la determinación luego de llamar "impresentable" a su padre por una serie de críticas que el funcionario estrella del menemismo venía realizando contra el programa económico del libertario.

"Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA. Fin", comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que el jefe de Estado apuntara directamente en una entrevista contra el exministro de Economía, que en el útlimo tiempo había dedicado numerosas críticas contra el Gobierno por sostener el cepo cambiario y mantener un tipo de cambio barato, que entre otras cosas, según él, profundiza la recesión económica.

El posteo del vocero presidencial, Manuel Adorni, que confirmó la salida de Sonia Cavallo de la Embajada ante la OEA.

"¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano. Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo", disparó Milei este lunes en diálogo con A24, y cuestionó: "Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr".

"Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben ni sumar", agregó el libertario, y enfatizó: "Nosotros no estamos motivando una baja del dólar. Los que dicen eso son bastante brutos, por decirlo de una manera educada" Luego, el economista ratificó que su Gobierno "de ninguna manera va a devaluar" y adelantó que "el peso se va a seguir apreciando".

Quién es Sonia Cavallo

La economista de 51 años había sido designada para representar a la Argentina en mayo del año pasado. Formada en la Universidad de San Andrés, la hija del superministro de los 90 también cursó un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y formó parte de la línea fundadora del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC), donde también tuvo una actividad institucional.

Además, junto a su padre coescribió los libros "Historia económica de la Argentina" y "Argentina's Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective" (Las reformas económicas argentinas de los años noventa en una perspectiva histórica y contemporánea).

La ahora exembajadora reside en Estados Unidos hace más de 20 años, donde se radicó luego de casarse con el norteamericano Daniel Runde, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y miembro de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno estadounidense durante la presidencia de George Bush (hijo).

A pesar de la trayectoria de su padre, Sonia Cavallo no había incursionado en la política hasta su nombramiento en la OEA, que finalizó prematuramente debido al enojo de Milei con su antiguo ídolo, a quien llegó incluso a llamar durante la campaña electoral de 2023 como "el mejor economista de la historia argentina".