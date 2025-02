Manuel Adorni defendió la "guillotina" de funcionarios: "El que no esté de acuerdo, que se vaya a su casa"

Tras la expulsión del Gobierno a la embajadora argentina ante la OEA, Sonia Cavallo, y al titular de la Anses, Mariano De los Heros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó sus salidas y defendió la agenda del Presidente. Si no la respetan, la "guillotina" avanza.

"Javier Milei considera que evidentemente (Cavallo) no tenía la misma idea y camino que estaba tomando el Gobierno hace un año, y decidió moverla como a cualquier funcionario que cree que no sigue su agenda", detalló el portavoz en diálogo con Luis Majul por LN+, y profundizó: "Lo mismo pasó con De los Heros y otros. Cada funcionario que ha echado fue porque se corrió".

Manuel Adorni habló de la salida de los funcionarios.

El funcionario de extrema confianza del libertario cuestionó que "por momentos cuesta entender que el presidente ganó con una agenda propia, con ideas que promovió durante años, y no hay razón por la que un funcionario no la empuje”, en referencia a la larga lista de nombres que han sido expulsados del Gobierno.

En ese marco, sostuvo que “todos somos funcionarios de segunda línea”, y disparó: “El que no está dispuesto a eso está bien, pero no puede estar en este Gobierno y tiene que juntar las cosas e ir a su casa".

Adorni volvió a justificar la salida de los funcionarios al señalar que "no tiene nada de malo" que disientan con la postura del Gobierno, pero que continuará ocurriendo con cada uno que no cumpla con las directivas del mandatario.

Además, en referencia al caso del extitular de la Anses, afirmó que "no entendió cómo son las etapas que está llevando a cabo el gobierno y el presidente decidió desvincularlo" y cuestionó: "¿Cómo vas a hacer una reforma jubilatoria exitosa si tenés un 40% de informalidad laboral?".

Horas antes, el presidente había explicado en la misma sintonía por qué optó por sus salidas. Respecto al extitular del Anses, sostuvo: "No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. ¿A título de qué? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", disparó.

Por otro lado, en cuanto a la hija del exministro de Economía Domingo Cavallo, advirtió que "el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro".