La encuesta que refleja la opinión de los argentinos sobre la reforma laboral

La encuestadora Zuban Córdoba y asociados publicó este domingo un estudio de opinión sobre distintos aspectos de la agenda política, entre ellos, la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei quiere discutir en el Congreso. La mayoría de los encuestados se mostró en contra de los distintos puntos de este debate que aún no se abre del todo pero el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados hace unas semanas. De hecho, en las últimas horas, el presidente sostuvo: "El 40% del mercado está en el sector informal, por eso hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se regularice. Esa es una forma funcional".

La encuesta se hizo en todo el país entre el 30 de enero al 3 de febrero, a 2.400 casos, con un margen del error de +/-2% y un índice de confianza del 95%. Fue un cuestionario estructurado y la técnica de recolección de información mixta. Entre otros aspectos, el estudio avanzó sobre la reforma laboral y los puntos que el Gobierno quiere modificar. Sobre la baja de los aportes patronales, es decir sobre lo que aporta el empleador al Estado por los trabajadores registrados para la jubilación, entre otros puntos, el 53,1% está en desacuerdo, el 39.3% no sabe y el 7,6% no sabe.

La opinión sobre la baja de los aportes patronales.

Otro de los temas que se debaten es la extensión de las jornadas laborales, es decir, la posibilidad de que se pueda trabajar más de lo que está permitido hoy por ley diariamente y semanalmente en el país. En Argentina, la jornada laboral no puede exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales.

Sin embargo, uno de los puntos que estaría incluido en la reforma laboral es la extensión de las jornadas de trabajo a 12 horas, como "optativo". El 71,5% de los encuestados está en desacuerdo, el 22,3% está de acuerdo y el 6,2% no sabe.

Las jornadas de 12 horas.

Otro de los ítems que se discute es el no pago de las horas extra, que está atado a la posibilidad de las jornadas laborales extendidas. En ese sentido, las respuestas tampoco fueron en su mayoría positivas. El 88,5% está en desacuerdo con la posible medida, sólo el 6,7% de acuerdo y el resto no sabe, no contesta.

Horas extra.

Sobre la posibilidad de pagar parte del sueldo con ticket canasta, el 81% se mostró en desacuerdo, el 13,3% de acuerdo y el resto no sabe ni contesta.

Sobre los ticket canasta.

Uno de las principales objetivos de la reforma es reducir los niveles de informalidad laboral, que alcanzan aproximadamente al 37% de los trabajadores, según datos del Indec. Por eso el Gobierno busca establecen incentivos fiscales para las empresas que registren a su personal, incluyendo la exención de aportes patronales durante los primeros dos años de contratación.

Otro de los ítems, incluye, tener la posibilidad de homologar el cambio de condiciones de trabajo, sometidas al control de la autoridad administrativa del trabajo. Esta situación permitiría que no se aleguen luego planteos de que las modificaciones fueron impuestas por parte de las empresas. Este punto es central para poder modificar varios de los puntos que sobrevuelan en el espíritu del proyecto oficialista.