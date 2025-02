La dura denuncia de Milei sobre la entrevista que le dio a A24

El presidente Javier Milei realizó una dura denuncia tras la entrevista que le dio a la señal de noticias A24. Las acusaciones del mandatario ocurrieron durante una comunicación telefónica con los periodistas Jonatan Viale y Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Consultado sobre entrevista con Antonio Laje, el presidente argentino afirmó: "Parece que han intentado sabotear la entrevista interfiriendo sobre el sonido, cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso. Y no me sorprende.

Y agregó: "El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido, parece que las mañas que utilizaron, en la campaña electoral del ‘23, parece que intentaron replicarlas, pero creo que, más allá de eso, el mensaje quedó claro respecto de la cuestión cambiaria".

Por otra parte, Milei reiteró sus críticas al exministro de Economía, a quien ya había cuestionado con dureza durante la nota en A24. "Lo que dije es Domingo Cavallo es un impresentable, porque mientras que él cuando estaba, durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente, de 700 pesos, y el programa, que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía", señaló tras ser consultado sobre su mensaje.

"La superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la Convertibilidad. De hecho, si uno tomara al dólar de paridad del poder de compra, aquellos que dicen que argentina está cara. Argentina tendría que tener un tipo de cambio de 600 pesos", agregó.

Consultado sobre la hipótesis de una posible devaluación, Milei afirmó: "No vamos a devaluar, de hecho, la moneda, en Argentina, se tiene que apreciar y por varias condiciones: en primer lugar, porque Argentina no emite pesos, esto es muy importante lo que voy a mencionar, ahora, pues Argentina, no solo que no emite pesos, Argentina absorbe 6% de la base monetaria - por mes - con el superávit fiscal. Esto quiere decir que, si yo lo extrapolo linealmente en el año, nosotros podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle, por lo tanto, no hay combustible que haga subir el precio del dólar".