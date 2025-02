El reclamo de Waldo Wolff a Nación tras la fuga de presos: "Son suyos"

Luego de que, este domingo, seis presos escaparan de una alcaldía del barrio porteño de Caballito, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, confirmó cuál es el estado de cada uno y responsabilizó a Nación. Por su parte, desde el Gobierno salieron al cruce de sus dichos.

"Seis presos salieron, dos fueron recapturados, y cuatro se tomaron un taxi que tenemos identificado, la ruta que hizo, quiénes son las personas, uno de ellos es preso por homicidio y otro por robo. Durante todo el día, como hacemos siempre, estuvimos trabajando, me acompaña el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio, y el jefe de policía, el comisario, Diego Casaló, y la subjefe y comisario general, Carla Mangiameli", aseguró el jefe de la cartera porteña.

De este modo, disparó: "Estamos trabajando en la causa como hacermos siempre, ponemos la cara en los mismos buenos y en los momentos que no. Para nosotros esto, hasta que se compruebe lo contrario, no es una fuga. Cuando hay negligencia y complicidad, no hay fuga. Alguien les permite que salgan".

Wolff además insistió en que, a pesar de la superpoblación que hay en la Ciudad, el año pasado tuvieron un 35% más de detenidos, pero responsabilizó al Gobierno nacional: "No hay dónde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires. A las fuerzas políticas que chicanean: los presos son de Nación”. Y cerró: "Hasta que tengamos la cárcel de Marcos Paz no podemos hacer otra cosa. No podemos inventar más lugares en nuestras dependencias".

Duro cruce entre Wolff y Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzó los dichos de su par porteño y le respondió: "Ministro Waldo Wolff, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?".

"Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy", añadió la funcionaria.

Los cruces, lejos de terminar ahí, continuaron y el jefe de la cartera de la Ciudad manifestó: "Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy".

La respuesta de Waldo Wolff a Patricia Bullrich.

"El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaldías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco", sumó Wolff.

Jorge Macri exigió "cero tolerancia" con policías deshonestos

En paralelo a esto, el gobernador porteño, Jorge Macri, encabezó este lunes una reunión con la cúpula de la Policía de la Ciudad en el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, luego de la fuga de seis detenidos de la Alcaidía 6A en el barrio de Caballito. Durante el encuentro, exigió “cero tolerancia” con los efectivos que cometan irregularidades y aseguró que se tomarán medidas disciplinarias contra aquellos que "manchan el uniforme".

A la reunión asistieron la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso; el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio; el Jefe de la Policía, Diego Ariel Casaló, y otros altos mandos de la fuerza. Macri reiteró su respaldo a la Policía de la Ciudad en su "enorme mayoría", pero subrayó la necesidad de investigar y sancionar cualquier acto de negligencia o complicidad en la fuga.