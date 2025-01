Waldo Wolff habló sobre la lucha contra los narcos: "En CABA no se pueden esconder"

Si bien el PRO maneja la Ciudad de Buenos Aires hace años, el cambio de Gobierno a nivel nacional marcó el comienzo de una nueva época. Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, en una entrevista con MDZ reflexionó sobre la gestión de Jorge Macri, festejó que en 2024 la jurisdicción tuvo la menor cantidad de homicidios en la historia y detalló sobre cómo avanza la causa de los presos que "se fugaron".

En este sentido, el jefe de la cartera aprovechó también para analizar las políticas de la Provincia de Buenos Aires: aseguró que, una vez que se cruza la General Paz, la realidad es distinta. Además, se quejó por la cantidad de policías porteños que sufren enfrentamientos en el territorio bonaerense. Un caso que conmovió en los últimos días, luego de la realización de esta entrevista, fue la muerte del oficial Brian Coria en Castelar.

- Quería arrancar con una comparación, ¿cuáles son las principales diferencias que ves en materia de seguridad entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo la última gestión, y ahora con Jorge Macri?

- Hay un cambio de época. Jorge Macri ni bien asumía el 7 de diciembre me dijo 'no más cortes de calle'. Vos sabés que desde el punto de vista jurídico tenemos la mitad de la biblioteca a favor, la otra en contra y nosotros no pedimos más permiso a un fiscal para liberar la calle. Y eso fue una orden del jefe de Gobierno con la que yo coincido plenamente; el artículo 152 del Código Procesal Penal de la Ciudad dice claramente que ante un hecho en flagrancia, y el corte de calle es un hecho en flagrancia, uno tiene que hacerse saber del delito, detener a la persona, ponerla a disposición del fiscal, y el fiscal dice si queda detenida o no. Antes se llamaba al fiscal para liberar el hecho de flagrancia. Hay un cambio de época, también sostenido y apoyado por un gobierno nacional. Antes el kirchnerismo te mandaba a la gente a la Ciudad para que te la corten; nosotros tenemos la suerte de ser los que hemos liberado el 85% de los cortes de la Ciudad, pero trabajamos en conjunto en aquellas movilizaciones en las que hay blancos federales en juego, en Congreso, en la Casa Rosada, en ministerios. La 9 de Julio es nuestra, la liberó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, dos cosas: un cambio de época, con un liderazgo de Jorge Macri con esa línea, con un ministro que cree en eso y también las ejecuta, con una fuerza que responde y con la posibilidad de trabajar entre ambos gobiernos en conjunto.

- ¿Tenés diálogo con la ministra Patricia Bullrich?

- Sí, por supuesto, tengo diálogo permanente y trabajamos de manera conjunta. Nosotros este año hemos, como te dije, liberado los piquetes, la Ciudad no se corta más; como decía Mauricio, no se inunda más, en esta gestión no se corta más. Hemos sacado múltiples ranchadas, la que teníamos acá en la plaza Lavalle frente a Tribunales, hemos sacado la ranchada del barrio Perette, se llamaba la feria Perette, ahí al frente de Retiro donde está la terminal. Hemos sacado a los manteros de Retiro, Constitución, Parque Patricios, Parque Centenario, el barrio de Once; vamos a sacar a los manteros de Flores. Necesitamos también rearmar la agrupación nuestra de fuerzas, porque desde que asumimos tuvimos que hacernos cargo de los cortes, 500 policías dedicados específicamente a eso; tuvimos que hacernos cargo de los presos, una ciudad que aumentó del 2021 al 2023 de 60 presos a 2.300, y hubo que destinar unos 3.000 policías a eso. Y una cucarda, que siempre hay que decirla con mucho respeto, porque hay víctimas de por medio, un muerto es una tragedia, pero el año pasado la Ciudad de Buenos Aires tuvo la menor cantidad de homicidios en su historia, y esto se debe a una decisión política integral de un trabajo de todo el sistema integral de seguridad pública. Nosotros incautamos mucha arma blanca en calle; antes no se hacía. El 35% de los homicidios en ocasión de robo eran con arma blanca, si nosotros sacamos el arma blanca de la calle bajan los homicidios. Así que, siendo la vida el valor supremo a defender, entiendo que hemos levantado la vara y este año, como dice Jorge Macri, vamos por más.

- Uno de los temas que más conmocionó en estas últimas semanas fue la fuga de presos. ¿En qué quedó esa causa? Entiendo que a varios policías se los estaba por indagar.

- Por empezar no fue una fuga de presos, alguien les abrió la puerta. No hubo motín, no hubo toma de rehenes, por eso se cambió a los responsables porque, o fueron responsables por no identificar quién les abría la puerta, o participaron. Eso lo va a decir la Justicia. Hay ocho policías imputados que se está investigando y, a raíz de eso, hubo un cambio de plano mayor. Esto no quiere decir que tenga responsabilidad penal, pero sí tienen responsabilidad política y yo como la máxima responsabilidad política lo que les transmití es que no se pueden escapar presos caminando, si tienen un conflicto grande donde hay una toma de rehenes, donde hay una batalla, yo voy a defender a los policías, los defendí siempre a los buenos policías. Ahora, si hacen mal su trabajo y una puerta se abre, vaya a saber por qué, me van a tener acusándolos. Así que hoy hay un cambio de gerenciamiento, de proceso ejecutivo. Acá nunca se canta victoria porque es todos los días, tenemos un problema junto con el Gobierno nacional; hubo un traspaso ahora de una firma de una carta de intención de traspaso de lo que es el Servicio Penitenciario, más allá de que no nos corresponden los presos a la Ciudad de Buenos Aires ni por tipo delito, porque es un delito que juzga en la Justicia Nacional y al juzgarlo a la Justicia Nacional se lo deberían llevar las Fuerzas Federales. Ahora, el Gobierno nacional también heredó este problema, se sentó con nosotros y va a llevar un año y medio hasta que podamos construir una cárcel. Estamos terminando Marcos Paz, que es para recibir a los presos de Devoto, pero nos van a dar una franja para ampliar la capacidad de alojamiento de precios y poder desagotar los que están en las comisarías, que no deberían estar por el tipo delito y porque no tenemos dónde alojarlos. Creo que fui gráfico, me extendí un poquito.

Wolff sobre la fuga de presos en CABA: "No fue una fuga, alguien les abrió la puerta". Foto: Analía Melnik/MDZ

- Quedó claro, están tomando medidas para prevenir que vuelva a ocurrir esto.

- Sí, lógico. Por empezar, se han tomado medidas políticas. Yo lo que le dije es pídanme todo lo que necesitan. Hubo una famosa frase que yo la entiendo en la política, lo que no la entiendo es en las Fuerzas, si las alcaldías tenían ladrillo de hueco, y está bien que la política cuestione si hay que hacerlas con ladrillo hueco. Ahora, si a mí me dejas preso en una cárcel con ladrillo hueco, y requisas todos los días, y no entra un cincel, un martillo, y hay rondines alrededor todo el tiempo, igual aunque haya ladrillo hueco no me puedo escapar. Está bien que la política le cuestione a la política si estuvo hecho con materiales acordes o no. Ahora, la policía tiene que cuidarlos y yo como ministro tengo que decirle 'señores, vamos a resolver la problemática de las acusaciones de la política respecto de los materiales'. Igual no se pueden escapar caminando.

- ¿Cómo está el tema del narcotráfico en la Ciudad?

- En la Ciudad tenés el problema del narcomenudeo, que tenés en todo el país, lógicamente la Ciudad de Buenos Aires es el centro máximo de vida nocturna, de vida económica, de vida turística. Lo que vos no tenés es búnkeres, porque la verdad que en la Ciudad de Buenos Aires, y a veces se enoja nuestro público, las villas han sido urbanizadas; entonces, cuando vos abrís calles, ponés luz y ponés cámaras hace que no se puedan esconder los narcotraficantes, no ocurre lo mismo en villas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el que asoma la cabeza como narco lo agarramos enseguida. El año pasado metimos preso a cuatro, a Zambrano, a Maturano, a Riquelme hace poco, que era un sicario de Rosario y, bueno, se me olvidan a veces los nombres de los narcos, pero metimos varios presos. Los encontramos enseguida, tenés el 75% de la ciudad videovigilada, las villas las tenés con calles abiertas, con iluminación y con cámaras, no se pueden esconder.

- ¿Y hay diálogo con Provincia?

- Yo tengo diálogo con Provincia desde lo técnico, siempre lo digo, pero desde lo político no. Y tenés enormes diferencias, y todo lo bueno que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires si pudiésemos trabajar con Provincia se potenciaría, pero vos tenés de este lado de la General Paz la Ciudad está rodeada por el Riachuelo, un pedacito, y la General Paz el resto, y de este lado de la Ciudad vos tenés 75% vídeovigilada, del otro lado cri cri. De este lado, vos tenés 800 lectoras de patentes; roban un auto, vos llamás, decís 'me robaron el auto', automáticamente se sube al sistema, una cámara lo ve, lo identifica, modula el despacho de móvil, lo seguimos, lo agarramos. Del otro lado, cruzaste avenida Eva Perón de Mataderos, tu auto es autopartes. De este lado, nosotros tenemos dos años de formación en la Policía; del otro lado, 9 meses. De este lado, tenemos toda la Policía con un teléfono geolocalizada; del otro lado, sabe Dios quién. Entonces, es una decisión política, yo hablo con Javier Alonso y cuando hay que perseguir a alguien, investigar a alguien, lo hacemos en conjunto. Ahora, la decisión política de Jorge Macri, que me dice 'incaute arma blanca', que no haya más piquetes, del otro lado no tiene la misma decisión (Axel) Kicillof. Invertir en seguridad... la Ciudad de Buenos Aires hace 17 años que invierte el 15% del presupuesto en Seguridad; del otro lado, no. Entonces, yo este año a las 15.000 cámaras que tenemos los porteños, le puedo adicionar al presupuesto 1.500 cámaras más; del otro lado tenés que arrancar de cero y esto es un problema. En el 2023 nosotros tuvimos 98 enfrentamientos de policías de la Ciudad de Buenos Aires -que viven en la Provincia- en Provincia. En realidad, es una persona de civil, es la misma población, tenemos unos 18.000 policías de la ciudad que viven en la provincia, de esa población en el 2023, 98 veces cuando entraban o salían de su casa los vinieron a robar, se identificaron como policía, hubo algún enfrentamiento armado, inmediatamente se libra un acta sobre el tema, se da lugar a la Justicia que intervenga. En el 2024 aumentaron 75%, o sea, la misma población vestida de civil en la provincia de Buenos Aires, que la posibilidad que tenemos nosotros es tener una trazabilidad en tiempo real de lo que está pasando. Y en el 2025, en lo que va del mes ya tuvimos 10 enfrentamientos a tiros de policías de la Ciudad, o sea, vecinos de civil que vuelven de trabajar de la ciudad, entran a su casa o salen a la mañana en el Conurbano, y tienen tiros. Yo lo que vengo diciendo es que tenemos que trabajar, porque hacemos un montón de cosas buenas. Si nos ponemos de acuerdo, del otro lado empiezan a invertir más y tenemos correlación entre las cámaras, entre las persecuciones, le vamos a mejorar la vida a todos: a los que viven en la provincia de Buenos Aires y a los porteños.

- ¿Cuál es el principal desafío de ser ministro de Seguridad? Y sobre todo en la capital del país.

- Tener la cabeza fría. Es un ámbito que no te podés frustrar porque todos los días pasa algo, nosotros el año pasado tuvimos el récord de menor cantidad de homicidios en la historia de la Ciudad, pero hubo 77 homicidios, no existe cero. Me encantaría, es una utopía. Entonces vos sabés que te levantás cada semana sabiendo que vas a tener, promedio, dos homicidios. Y no existe que nos roben un celular, pasa en todas las megalópolis. Entonces vos tenés que tener la mente muy fría, estar seguro de vos mismo y del cuerpo que conducís. Yo estoy convencido que después de un año de trabajo, donde también hubo cuestiones políticas, donde hubo un cambio de época, yo he conformado una plana mayor. Hoy tenemos un jefe de Policía, el comisario general Diego Casaló, y una subjefe, la comisario mayor general Carla Mangiameli, y una cúpula, o sea, todas las superintendencias, una plana mayor que son los departamentos, de excelencia. Esto no quiere decir que los otros no eran buenos, pero también en un cambio de ciclo lleva un tiempo poder readaptar la fuerza al criterio político que tenemos y que tiene Jorge Macri en cabeza mía, así que el desafío es segur trabajando. Hay una frase que dice, es bíblica, dice no estás obligado a terminar la obra, pero tampoco estás exento de continuarlas, así que para mí es una satisfacción haber mejorado todos los índices el año pasado, el primer año de gestión, donde también tuvimos una baja de robos y hurtos del 14%, y mejorarlo este año, pero además dejar las bases asentadas para que quien algún día me suceda pueda seguir mejorando la seguridad. Si bien todo está teñido de cuestiones partidarias, deberíamos tratar de mantenerla lo más abstracta posible porque cuando a vos alguien te roba no te preguntan ni de qué es jurisdicción sos ni de qué partido sos.

- ¿Llevan algún recuento también de femicidios? De las políticas en contra de esta problemática.

- Sí, te debo los datos exactos, pero la verdad que la Ciudad de Buenos Aires está a la vanguardia. El índice por cantidad de habitantes es récord a la baja. Nosotros tenemos también una superintendencia de cuestiones vinculadas al género y femicidio, tenemos un departamento específico, se trabaja mucho y muy bien. Y tenemos en donde está nuestro Centro de monitoreo urbano, en el barrio de Chacarita, una oficina las 24 horas conectada con el 911, vos o cualquiera que nos esté viendo llama al 911, que tiene una cuestión vinculada a violencia de género, automáticamente tenemos una policía específica que acude con formación en cuestiones de género.

- Y ya para cerrar. Te quería consultar por este año clave en las legislativas, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves posicionado el PRO? Jorge Macri promocionó ahora a Mauricio en uno de sus últimos discursos, ¿cómo lo ves posicionado a él?

- Mirá, yo soy un rara avis, no soy el único. Yo soy del PRO hace 10 años, creo en el PRO, pero además estuve y puedo apoyar al presidente Milei, de hecho, lo hago. Fui el primer político del PRO que lo hizo, el 23 de octubre del año 2023, al otro día de las generales fui a un programa en La Nación +, me preguntaron a quién iba a votar y antes de que se exprese el PRO yo dije 'yo voto a Javier Milei', y hoy lo apoyo en su gestión y lo acompaño y remarco aquellas cosas que no me gustan, como lo hice también en la gestión del presidente Macri, yo no creo en los absolutismos. Me crié siete años como diputado nacional y yo estoy de acuerdo que en el Legislativo tiene que haber distintas fuerzas, así que yo voy a defender la identidad del PRO. Hoy tenés también algunos fanáticos de todas las partes, que necesitan denostar al otro para hacer brillar al propio. Yo creo que Javier Milei a nivel nacional tiene muchas luces como para tener que denostar el PRO, para que haya un Javier Milei tuvo que haber un PRO 2015 - 2019, hoy hablamos de (Alberto) Nisman, muchos de nosotros desde el PRO pusimos nuestro cuerpo para llevar a juicio a Cristina Fernández de Kirchner, yo fui uno en la causa Nisman, en la causa Memorándum, el PRO tiene una identidad muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene cosas para mejorar siempre, pero a mí no me cabe ninguna duda y creo que cuando piensan en frío la enorme mayoría de los porteños no hay partido político que haya hecho una transformación en una ciudad tan grande tan notoria como la que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 17 años. Y yo, con Jorge Macri como presidente del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, voy a defender la identidad del PRO pudiendo apoyar a Javier Milei y pudiendo marcarle a él algunas cosas que no me gustan, y a la Ciudad de Buenos Aires los cambios que siguen necesitándose.

- ¿Te parece bien entonces una alianza PRO con La Libertad Avanza?

- Bueno, hay una letra y un espíritu, una foto y una película. Yo soy pro alianza, yo te quiero decir... perdonarme que sea autoreferencial, pero en mayo del 2023, cuando Juntos por el Cambio saca un comunicado diciendo que Milei no tenía que estar por adentro, yo públicamente me opuse, yo creo que debería haber estado por adentro, en aquel momento lo creí. Yo creo que más o menos con matices pertenecemos todos al mismo espíritu. Ahora, dicho esto, una alianza si mantenemos la identidad propia. Nosotros no creemos que el Estado no tiene que existir y tampoco creemos que tiene que ser elefantiásico. Hay una frase que no es mía, que dice 'todo el mercado posible y todo el Estado necesario', eso es lo que nosotros creemos. Y a mi me toca estar en un rubro donde te muestra que el Estado no puede estar ausente. ¿Quién se encarga de la seguridad? 15% del presupuesto de la Ciudad hace 17 años se destina en seguridad. Siempre pasan cosas, siempre es mejorable, pero hablá con los extranjeros, vayan a recorrer hoy con la problemática que hay de los indigentes en todas partes del mundo, con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, así que yo soy de la idea de ir a un acuerdo si mantenemos nuestra identidad. Y si no, no hay que ir a ningún acuerdo, hay que hacer elecciones y dejarse de demonizar al otro, el que piensa distinto dentro de este rango no es el enemigo o pactó con el otro. Las grandes asociaciones se hacen con gente que no piensa exactamente igual a uno, de hecho, es la matriz del sistema republicano; sino, anulemos el Congreso, demolé todos los votos al presidente y vayámonos a cazar. Nunca han dado buenos resultados esos experimentos, así que yo soy de la idea de apoyar a Milei con el ADN del PRO, en la Ciudad de Buenos Aires el PRO, Jorge Macri, jefe de Gobierno, y metámosle la mayor cantidad de legisladores para seguir manteniendo la transformación única que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires en la historia de la misma.

Entrevista completa a Waldo Wolff

La entrevista fue grabada el 13 de enero.